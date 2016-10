Bunte Bilder statt langer Texte Was ist auf den Spielplätzen erlaubt und was verboten? Heidenau zeigt das jetzt auf einen Blick und hofft auf Wirkung.

Das Schild am Spielplatz Ringstraße war das erste erneuerte. © Dirk Zschiedrich

Die Frau steht mit ihrem Sohn etwas verwundert am Spielplatz Ringstraße. Sie kommen regelmäßig hierher, doch dieses Schild haben sie noch nicht gesehen. Fast hätten sie es übersehen, doch dann fiel es ihnen irgendwie auf. So bunt, mit so vielen Bildchen, und Kater Schlau ist auch dabei. Den erkennt der Fünfjährige sofort und guckt sich auch die anderen Bilder an. Seine Mutter findet sie nicht schlecht. Die Spielplatzordnung früher hätte sie nie gelesen, das hier sei doch übersichtlich und auf den ersten Blick verständlich.

Genau das wollte die Stadt erreichen. Sie hat jetzt in der Stadt 25 Schilder mit Spielplatz- und zehn mit der Parkordnung aufgestellt. Nicht nur weil die alten Schilder zwischen zehn und 20 Jahre alt waren, sondern vor allem, weil sie wie gesagt eh keiner gelesen hat. Wer liest sich auch durch zig Zeilen und Paragrafen, wenn er sich erholen will. Nun kann auch keiner mehr sagen, er hat es nicht gewusst, dass Hunde nicht frei laufen und in die Ecke pinkeln dürfen, rauchen und Alkohol trinken tabu ist und man auch nichts kaputt macht. Die Piktogramme sind auch für die eindeutig, die Deutsch nicht so gut beherrschen. Wenn man sich die Reparaturen sparen kann, haben sich die 4 500 Euro für die Schilder gelohnt, sagt die Stadt.

Bleibt nur noch, dass sich alle dran halten, sagt Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU), der auch Vorsitzender des Heidenauer Spielplatzvereins ist. Wenn die Spielplätze fast jeden Tag kontrolliert und beräumt werden und dann nach dem Wochenende wie Müllhalden aussehen, seien das wohl kaum die Kinder. Und dann zu sagen, Heidenaus Spielplätze sind dreckig, sei zu einfach. Die Stadt und der Verein haben die Hoffnung, dass die deutlichen Bilder nun vielleicht doch dazu beitragen, dass die Heidenauer sich auch gegenseitig darauf hinweisen.

Wer doch ausführlich wissen und genau nachlesen will, was erlaubt und was verboten ist, für den gibt es auf den Schildern einen QR-Code, mit dem man auf die Heidenauer Internetseite kommt, auf der wiederum auch die ausführliche Grünanlagen- und Spielplatzbenutzungssatzung steht. Und nicht nur das, man findet auch eine Liste aller Heidenauer Spielplätze.

Für die Mutter und ihren Sohn, die an diesem Nachmittag wieder den Platz auf der Ringstraße besuchen, sei er nun mal der nächstgelegene. Aber dem wieder erneuerten an der Elbe wollen sie demnächst auch einen Besuch abstatten. Der soll schön sein, haben sie gehört.

