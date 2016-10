Bunte Angebote in den Herbstferien Zauberei im Lugsteinhof, ein Sagentier in Lauenstein und ein Musical – da war das trübe Wetter vergessen.

Kinder von Feriengästen und aus der Umgebung hatten ihren Spaß bei der Kinderparty im Festzelt neben dem Hotel Lugsteinhof in Zinnwald. Wolfgang Franke aus Schmiedeberg verblüffte die Kinder mit Zaubereien, brachte sie zum Tanzen und zum Jubeln. © Egbert Kamprath

Die Herbstferien gehen zu Ende. Sie waren dieses Jahr kein Volltreffer, denn das Wetter ist den Ferienkindern nicht entgegengekommen. Aber dennoch haben sich viele Anbieter bemüht, für ihre Gäste und die Kinder der Einheimischen ein interessantes Ferienprogramm auf die Beine zu stellen. So hat das Hotel Lugsteinhof in Zinnwald am Donnerstag ein Festzelt aufgestellt, Wolfgang Franke eingeladen, und er hat mit den Kindern der Gäste und aus der Umgebung eine große Party gefeiert mit Tanz und Zaubereien. Daran nahmen die Kinder vom Hort und Kindergarten Altenberg teil.

Ein buntes Programm hat auch das Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein für die Ferienkinder geboten. Hier hieß das Motto am Donnerstag: „Auf Jagd nach dem Klushund“. Dieser sagenhafte Vierfüßler war das verbindende Thema für die verschiedenen Stationen. Mario und Maik Sempf von der Agentur Miriquidi-Abenteuer aus Dresden hatten ein reichhaltiges Angebot vorbereitet. Die Kinder konnten altes Handwerk ausprobieren, wie das Drucken, Papierschöpfen oder Seile drehen. Auch das Gießen einer Wolfsfährte, Bogenschießen und Feuermachen gehörten mit zu den abenteuerlichen Aufgaben. Der Kinderschutzbund im Familienzentrum Dippoldiswalde stand diese Woche im Zeichen des Musicals. Seit Montag haben die Teilnehmer am Ferienprogramm ein Musiktheater einstudiert. Teilnehmer mit und ohne Behinderung entwickelten gemeinsam die Geschichte vom Drachen und vom König, sie schneiderten Kostüme, gestalteten Kulissen, und am Donnerstag war in der Turnhalle der Oberschule Dippoldiswalde Generalprobe. Aufgeführt wird das Stück am Freitag im Wichernheim in Dipps. So hatten viele Kinder trotz trüben Wetters viel Spaß in den Ferien. (SZ/ek/fh)

