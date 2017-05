Bunt und schrill für Toleranz Der Christopher Street Day ist Parade und Demonstration zugleich. In Dresden reihen sich dieses Jahr auch Flüchtlinge ein.

Nächste Woche startet das CSD-Straßenfest auf dem Altmarkt. Höhepunkt ist der Umzug am Sonnabend. © Archiv: René Meinig

Nackte Oberkörper, Glitzer, der von schrill dekorierten Trucks auf Straßen regnet, und politische Forderungen, die aus Lautsprechern dröhnen: Der Christopher Street Day (CSD) ist Parade und Demonstration zugleich. Am Sonnabend nächster Woche wird ein Zug aus acht Lkw, drei Trucks und elf Fußgruppen vom Altmarkt aus in die Neustadt und wieder zurück ziehen. Die Botschaft: Alle Menschen sind gleichzubehandeln, ganz egal welcher sexuellen Orientierung und Herkunft sie sind. Insgesamt werden rund 10 000 Teilnehmer erwartet. Erstmals reiht sich auch ein Truck mit geflüchteten Homosexuellen ein.

„Wir betreuen derzeit 60 Geflüchtete, holen sie von den Erstaufnahmeeinrichtungen ab, kümmern uns um eine Wohnung und bemühen uns mit ihnen um einen Job“, sagt der CSD-Vorsitzende Ronald Zenker. Auslöser der Flüchtlingshilfe waren die Hilferufe von drei Syrern und einem Iraker im August 2015 aus den Dresdner Camps. Von Landsleuten wurden sie wegen ihrer Sexualität gemobbt, teils mit Steinen beworfen. Sie mussten rausgeholt werden. Schnell zeigte sich: Es gibt bei Weitem mehr Asylsuchende, die dasselbe Problem haben. Bei der Demo nächste Woche werden sie zusammengenähte Flaggen der Staaten zeigen, in denen Homosexuelle verfolgt werden.

Noch immer nicht ganz verdaut ist der Streit zwischen dem Verein und der Dresdner Stadtverwaltung über die Förderung des Straßenfestes. Statt der bisherigen 3 000 Euro sollte es nur 1 000 Euro geben. Begründung: eingeschränkte Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung sowie mangelnde Familienfreundlichkeit. Bei einem Budget von rund 100 000 Euro wäre der CSD ohne Förderung in diesem Jahr nicht ausgefallen, so Zenker. Ihm gehe es viel mehr um die Begründung. Bei allen Reden auf der Bühne ist seit Jahren ein Gebärdendolmetscher anwesend. Außerdem gibt es auf dem Altmarkt keine Stufen. In diesem Jahr baut der Verein sogar absenkbare Tische für Rollstuhlfahrer auf. Immerhin hat die Stadt die Förderung inzwischen auf 2 000 Euro erhöht.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) wird am Sonntag nach der Demo zum Regenbogenbrunch (11 bis 16 Uhr) auf dem Altmarkt erwartet. Dort hält er die Laudatio für den Träger des diesjährigen Toleranzpreises, den Kreuzkirchen-Pfarrer Christian Behr.

CSD-Straßenfest vom 26. bis 28 Mai auf dem Altmarkt. Der Demozug startet am 27. Mai um 12 Uhr.

