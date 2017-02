Bunt und ausgelassen Der Karnevalumzug lockt Tausende nach Bad Muskau.

Eine kleine Narretei vor dem Karnevalsumzug des Elferrates Bad Muskau © Rolf Ullmann

In ihrer 62. Saison weilten die Bad Muskauer Karnevalisten bei den Gottheiten der Antike zu Gast. So startete der bunte Zug mit über 25 Festwagen sowie Laufgruppen Punkt 14 Uhr bei durchaus moderaten Temperaturen und vor allem trockenen Hauptes in Richtung des Marktes der Neißestadt.

Dicht an dicht gedrängt reihten sich unterwegs die Besucher von der Görlitzer Straße bis zum Ziel im Zentrum. Dafür, das es beim turbulenten Treiben auf und entlang der Marschstrecke zu keinem Unfall kam, sorgten zahlreiche Ordner. Diese wurden in bewährter Weise auch in diesem Jahr durch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Muskau gestellt. Auf dem Markt übergab Bürgermeister Andreas Bänder sowohl die Stadtkasse als auch den Stadtschlüssel an das närrische Volk. (szo)

zur Startseite