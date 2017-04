Bunny-Bande fährt wieder Am Ostersonntag machen sich Jugendliche auf einem Anhänger auf den Weg. Sie wollen Kinder erfreuen, und Erwachsene ebenso.

Die Osterhasen aus Blochwitz sind als Bunny-Bande seit Jahren unterwegs und verteilen am Ostersonntag Süßigkeiten an die Kinder. © Klaus-Dieter Brühl

Ostersonntag gehts auf Osterhasentour – bereits zum sechsten Mal. Die jungen Leute vom Jugendklub Blochwitz, die sich Bunny-Bande nennen (weil Bunny Hase heißt), verkleiden sich als Osterhasen und sind mit einem großen Anhänger unterwegs. Schon acht Uhr morgens starten sie in Blochwitz, um Kinder in den Dörfern mit kleinen Süßigkeiten zu erfreuen. Es geht über Kraußnitz, Linz, Liega, Schönborn, Blochwitz, Lampertswalde, Brockwitz, Weißig, Brößnitz nach Niegeroda. Die jungen Leute sammeln unterwegs wieder Spenden. Diesmal wird erneut die Kita Lampertswalde unterstützt, so Julia Eifler. Für ein Krippenspielgerät wurde in den Vorjahren schon gesammelt.

Zwar gibt es mittlerweile eine veränderte Zusammensetzung der Bande, wie Julia erzählt. Doch der Kern ist stabil. Es macht den Jugendlichen einfach Spaß, als fahrende Osterhasen unterwegs zu sein – bei jedem Wetter. Dieses Jahr soll es ja wieder kalt werden. „Dann ziehen wir uns eben dicker an“, so die Osterhasenbande.

2012 war die Bunny-Bande erstmalig mit Traktor und Anhänger unterwegs. Eine Freundin hatte Maik Trobisch auf die Idee gebracht. Mit Traktor und Anhänger fahren die Jugendlichen auch sonst öfter am Sonntag – in die Gaststätten nach Liega, Kmehlen, Frauwalde oder zum Heideberg.

zur Startseite