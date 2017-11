Bungalow in Bad Sonnenland abgebrannt Die Feuerwehr hatte Probleme beim Löschen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Der Bungalow brannte komplett ab. © FFW Moritzburg

Reichenberg. Die Feuerwehren aus Boxdorf, Reichenberg und Moritzburg wurden in der Nacht zum Mittwoch zu einem Löscheinsatz in den gemeindeeigenen Ferienpark Bad Sonnenland nach Reichenberg gerufen. Beim Eintreffen des ersten Fahrzeuges stand ein Bungalow bereits im Vollbrand. Mit drei Trupps wurde die Bekämpfung des Feuers aufgenommen.

Allerdings gestaltete sich der Löscheinsatz schwierig. Denn die Wasserversorgung über das Hydrantennetz des Platzes sei nach Aussage der Feuerwehr nicht möglich gewesen, weil dieses kein Wasser lieferte. Somit wurde im Pendelverkehr Wasser an die Einsatzstelle gebracht. Zur Restablöschung setzten die Kameraden schließlich Schaum ein. Verletzt wurde niemand.

Laut Sylke Braun, der für den Platz zuständigen Geschäftsführerin der gemeindeeigenen Kulturlandschaft Moritzburg GmbH (KLM), handelt es sich bei dem bis auf die Bodenplatte niedergebrannten Bungalow noch um einen Altbestand aus DDR-Zeiten. Vermietet wird dieser schon lange nicht mehr. „Wir haben ihn nicht einmal als Lagerraum genutzt.“ Was das Feuer ausgelöst haben könnte, ist derzeit daher völlig offen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Brandursachen aufgenommen. Verdächtiges habe sich in den vergangenen Wochen auf dem Platz jedenfalls nicht ereignet. „Im vergangenen Jahr gab es mehrere Einbrüche bei den Dauercampern“, sagt die KLM-Geschäftsführerin. „In diesem Jahr gab es bisher aber keine derartigen Vorfälle.“

Was die Probleme bei der Wasserversorgung angeht, so hätte sich nach Auskunft der Feuerwehr im Nachhinein herausgestellt, dass die Leitung mit den Hydranten im Winter aus Frostschutzgründen abgestellt wird. Auf SZ-Nachfrage sagte Sylke Braun gestern dazu: „Das wundert mich. Denn die Hauptleitung ist in Betrieb. Schließlich hat die Gaststätte geöffnet, zudem werden die vier Ferienwohnungen in den beiden Schwedenhäusern von uns auch den Winter über vermietet.“ Wie die Geschäftsführerin weiter sagte, will sie der Sache nun auf den Grund gehen.

Der Einsatz der drei Moritzburger Wehren war nach knapp zwei Stunden gegen 5.30 Uhr beendet.

