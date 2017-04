Bundesweit im Geschäft Die Firma Service Team ist vor 20 Jahren als Abspaltung von der DWVG entstanden.

Jens-Uwe Prag (von links) Jörg Altenburger und Karsten Gebhardt sind drei Gesellschafter, die bis heute beim Service Team in leitenden Positionen arbeiten. © André Braun

In 20 Jahren hat die Firma Service Team ein ständiges Auf und Ab erlebt. Begonnen hatte alles eigentlich auf einem Tiefpunkt: Die städtische Wohnungsgesellschaft DWVG wollte aus Kostengründen ihre Handwerker loswerden – Elektriker, Maurer, Trockenbauer, einen Ofenbaumeister. „Wir waren am Anfang sieben Gesellschafter. Jetzt sind noch vier dabei“, sagte Geschäftsführer Jens-Uwe Prag, selbst ein Mann der ersten Stunde. Die Gesellschafter hatten noch bei der Gebäudewirtschaft zu DDR-Zeiten angefangen. Jörg Altenburger, der heute die Elektrosparte der Firma leitet, war seit 1984 dabei. Karsten Gebhardt, seit 1986 Ofenbauer, leitet heute die Ausbausparte des Service Teams. Jens-Uwe Prag hatte 1987 bei der Gebäudewirtschaft angefangen.

Im ersten Jahr der Selbstständigkeit hatte das Service Team noch ein Mindestauftragsvolumen mit dem einstigen Arbeitgeber vereinbart. „Wir hatten ja noch keine anderen Kunden und mussten sieben Leute absichern“, sagte Prag. 20 Jahre später ist klar, die Abspaltung ist gelungen. Mehr noch: Während die DWVG nach dem erzwungenen Verkauf sämtlicher Wohnungen praktisch nur noch auf dem Papier existiert, hat das Service Team derzeit 17 Mitarbeiter. Bis heute arbeitet die Firma in Döbeln für die TAG Wohnen als Nachfolger der DWVG. Sie ist auch bundesweit Dienstleister für Fahrzeugbaufirmen. Mitarbeiter installieren unter anderem in den Verkaufswagen von RKB in Döbeln elektrische Anlagen. „Wir beraten und beliefern diese Unternehmen auch“, sagte Prag. Eine dritte Geschäftssparte ist der Verkauf und der Einbau von Stromspeichern – mit ihnen werden auch Spezialfahrzeuge ausgerüstet, so Prag.

Im Ausbaubereich arbeitet das Service Team viel für die Allianz und die Telekom. Hausdienstleistungen biete die Firma dagegen nicht mehr an, sagte Prag. Für den Nachwuchs in der Elektrosparte, versucht die Firma selbst zu sorgen. „Wir bilden Elektroniker aus und haben da auch eine ganz gute Nachfrage“, sagte der Geschäftsführer. „Einige der Lehrlinge sind bei uns geblieben.“

Tiefpunkte in der Firmengeschichte waren die Jahre 2002 und 2013. Beide Hochwasser hatten das Service Team erwischt. „2002 waren wir noch an der Uferstraße. Wir hatten 2,50 Meter hoch das Wasser in den Räumen. Ich hatte Bäume in meinem Büro“, erzählte Prag. Das nächste Quartier an der Zwingerstraße stand 2013 unter Wasser. Jetzt hat die Firma ihren Sitz an der Bahnhofstraße in Nähe des Hauptbahnhofs. „Das ist garantiert hochwassersicher“, meint Prag.

