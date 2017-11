Bundeswehr übt in Skassa Den Buß- und Bettag gibt es nicht für Soldaten. Die trainieren nämlich am Mittwoch ganztätig zwischen Skassa und Laubach.

Im Laufschritt durch die Großenhainer Pflege. © Symbolbild/dpa

Die Offiziersschule des Heeres aus Dresden pirscht sich auch am Feiertag durch Feld und Flur.

Am Mittwoch, dem Buß- und Bettag, halten sich die Offiziersanwärter in der Zeit von 8 bis 16 Uhr im Großenhainer Stadtgebiet auf. Zwischen Skassa, der Mühle Zottewitz, Neuseußlitz, Weißig, Wantewitz und der Taschenmühle Laubach werden Geländeübungen veranstaltet. Die Offiziersanwärter waren bereits im Mai zur „Einweisung ins Gelände“ in der Region zwischen Hirschfeld und Röderaue.

Schon seit 1998 übt die Schule innerhalb einer dreimonatigen Ausbildung mit den Lehrgangsteilnehmern in der Großenhainer Pflege, sagt Oberstleutnant Dieter Vogt. Vorher fand die Ausbildung im Raum Ebersbach statt. Eben nahe dran an Dresden. Es ist dabei nicht selten, dass Vorbeifahrende auf die Offiziersanwärter im Gelände aufmerksam werden. Manche winken, andere fragen direkt, ob das hier ein militärischer Einsatz ist.

Doch die etwa 20-Jährigen aus ganz Deutschland müssen weder schießen noch Schützengräben bauen. Sie müssen vor allem genau aufpassen und sich in der Landschaft orientieren. (SZ/krü)

