Bundeswehr startet Oberlausitzer Flugtage Die Truppe übt die Verteilung von Flugblättern per Ballon – Irrwege durch Wind sind möglich.

Ab Sonntag probt die Bundeswehr auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz wieder die Verteilung von Flugblättern durch Ballone. Das Foto entstand bei einer früheren Übung in der Oberlausitz. © Bundeswehr

Ab Sonntag lässt die Bundeswehr auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz Helium-Ballone steigen. Die Truppe übt den Flugblatt-Zielflug, erklärt Major Tobias Wachner, Presseoffizier im Zentrum Operative Kommunikation der Truppe.

Diese Einheit ist im rheinland-pfälzischen Mayen stationiert und im Einsatzfall für die Kommunikation der Bundeswehr zuständig – und dazu gehört auch die Verbreitung von Informationen per Flugblättern. Zu der Einheit gehören rund 900 Soldaten. Etwa 35 von ihnen üben mit zwölf Fahrzeugen ab Sonntag bis zum 8. September in der Oberlausitz. Ihr Aktionsradius beschränkt sich dabei auf den Truppenübungsplatz und die angrenzende Kaserne in Weißkeißel, sagt Major Wachner. „Grundsätzlich ist mit keinen Schäden am Eigentum von Bürgerinnen und Bürgern zu rechnen“, versichert der Presseoffizier. „Es werden lediglich Radfahrzeuge auf den befestigten Wegen zum Übungsplatz benutzt. In Ausnahmefällen kann es dazu kommen, dass Flugblätter durch den Wind über die Grenzen des Übungsplatzes hinaus getragen werden.“ (SZ/tbe)

