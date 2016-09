Bundeswehr lässt Ballons steigen Soldaten üben im Oktober in der Oberlausitz. Dabei kommt es auch auf die Windrichtung an.

Solche Ballons lässt die Bundeswehr bei ihrem Training steigen. © PR

Die Verbreitung von Flugblättern will eine 30-köpfige Staffel der Bundeswehr im Oktober in der Oberlausitz üben. Wie das Landratsamt mitteilt, werden dabei in Orten rund um den Truppenübungsplatz bei Nochten unbemannte Transportballons aufgelassen. Je nach Windrichtung sind davon auch Teile des Landkreises Bautzen betroffen. So liegen eventuelle Auflasspunkte in der Nähe von Bernsdorf, Göda, Weißenberg und Großdubrau. Das Training des Zentrums Operative Kommunikation der Bundeswehr ist für den 10. bis 27. Oktober geplant.

Sollten in Verbindung mit dieser Übung Schäden am Gelände oder an Gegenstän-den festgestellt werden, ist das Landratsamt bei der Regulierung behilflich. Betroffene können sich an das Landratsamt Bautzen, Ordnungsamt, Sachgebiet Katastrophen- und Zivilschutz wenden. Die Mitarbeiter haben entsprechende Formulare und sind dann bei der Bearbeitung und Weiterleitung behilflich. (szo)

