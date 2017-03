Bundestrainer ringt mit Weißwasseranern Am Montag ist ein Olympiasieger zu Gast bei den Ringern des SV Grün-Weiß am Turnerheim. Jeder Interessierte darf dabei sein.

Weißwassers kleine Ringer beim „Rübenziehen“ – einer typischen Übung beim Training.Foto: Paulig

Bundestrainer Maik Bullmann trainiert am kommenden Montag mit den Ringern von Grün-Weiß Weißwasser. Dieser Besuch ist die Auszeichnung des Deutschen Ringerbundes für die vom Verein geleistete Arbeit bei den deutschlandweiten Aktionswochen „Ringen bewegt Dich, Ringen bewegt Deutschland“. Dabei konnten die Verantwortlichen des Vereins im Herbst vergangenen Jahres etwa 650 Schüler des Landkreises in einer Mitmachaktion auf die Matte locken. Dies war in ganz Deutschland die größte Zahl, die ein Verein erreichen konnte.

Ziel des Projektes war es, Kindern und Jugendlichen sowie Pädagogen der schulischen Einrichtungen eventuell vorhandene Vorurteile gegenüber dem Kampfsport zu nehmen und ihnen zu zeigen, dass Kampf nicht immer mit Gewalt gleichzusetzen ist. In Form einer vereinfachten Form des Ringkampfes wurden die Teilnehmer zur gegenseitigen Achtung untereinander angehalten. Auch das „Kämpfen“ zwischen beiden Geschlechtern wurde mit großer Freude aufgenommen.

Als Fazit für die beteiligten Schulen und dem Verein bleibt die Erkenntnis, dass es den Schülern riesigen Spaß bereitete, untereinander auf faire Art und Weise ihre Kräfte messen zu können. Dies kam auch in den Gesprächen mit den Kindern zum Ausdruck, und es zeigt sich auch in einigen neuen Vereinseintritten in der Ringerabteilung von Grün-Weiß.

Bundestrainer Maik Bullmann, welcher den Verein besuchen wird, wurde 1992 in Barcelona Olympiasieger sowie von 1989-1991 dreimal in Folge Weltmeister. Weitere zahlreiche internationale sowie nationale Titel stehen auf seinem Erfolgskonto. Am Montag haben nun alle Interessierten die Möglichkeit, diesen in der internationalen Ringerwelt bekannten Sportler kennenzulernen.

In der Zeit von 15.30 bis 16 Uhr ist eine Runde unter dem Motto „Frag doch mal den Bundestrainer“ geplant. Ab 16 Uhr wird Maik Bullmann das Training der Weißwasseraner Nachwuchsringer und ab 18 Uhr der Männermannschaft mit übernehmen. Interessierte Kinder und deren Eltern sind an diesem Tag im Turnerheim Weißwasser ebenfalls herzlich willkommen, um an dieser Veranstaltung teilzunehmen und vielleicht auch einmal ein kostenloses Probetraining im Verein wahrzunehmen.

zur Startseite