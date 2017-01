Bundestagskandidat für mehr soziale Gerechtigkeit Falk Neubert stellt den Linken sein Wahlprogramm vor. Die wünschen sich noch mehr konkrete Punkte und Ideen.

Falk Neubert, geboren 1974 in Dresden, ist seit 1999 Mitglied des Sächsischen Landtages für die Partei „Die Linke“. © André Braun

„Die Welt ist aus den Fugen. Es hat sich vieles verändert in den letzten Jahren. Und gerade in einer solchen Zeit brauchen wir Gespräch, Austausch und grundsätzliche Werte, auf die man sich stützen kann“, konstatiert Falk Neubert auf der Gesamtmitgliederversammlung der Döbelner Ortsgruppe der Partei „Die Linke“ im Frauenzentrum Regenbogen. Dieser erste Satz Neuberts, der sich im September in den Bundestag wählen lassen will, fasst sein neues Wahlprogramm auf das Wesentliche zusammen: Die Rückbesinnung und Herausstellung der Grundideen seiner Partei. „Wir müssen uns 2017 vor allem auf soziale Gerechtigkeit, Frieden und auch auf ostdeutsche Interessensvertretung konzentrieren. Denn diese drei Themen, die von uns schon seit unserem Bestehen angesprochen werden, erregen derzeit weltweit die Gemüter vieler Menschen“, so Neubert.

Die vergangenen Jahre und Monate seien geprägt von schlechten, entmutigenden Nachrichten: Angefangen bei den Montagsdemonstrationen von Pegida, dem Erstarken rechtspopulistischer Parteien wie der AfD in ganz Europa, dem Brexit und schließlich der Amtseinführung Donald Trumps als neuem US-Präsidenten, hätten für große Verunsicherung in der Bevölkerung gesorgt. Neubert: „Wenn ein Mann, der als Milliardär dem Establishment angehört, mit flachen Parolen gegen ebendieses Establishment Präsident werden kann, ist das wirklich schwer verständlich“

Die Linke solle sich stärker auf die Menschen konzentrieren. Die von der Gesellschaft abgehängt wurden, von ihrer Arbeit nicht mehr leben können und Angst vor ihrer viel zu kleinen Rente haben. Einige Mitglieder der Döbelner Ortsgruppe fordern in diesem Zusammenhang auch eine Diskussion über ein bedingungsloses Grundeinkommen. „Deutschland ist zwar ein reiches Land, aber es sind hier nicht alle Menschen reich. Im Gegenteil, es sind mehr Bürger arm als reich“, kritisiert Neubert.

Seine Döbelner Parteigenossen stimmen ihm in den meisten Punkten zu, wünschen sich jedoch mehr konkrete Anhaltspunkte und Ideen, mit denen man die Grundüberzeugungen der Linken stützen könnte. Außerdem hoffen sie, dass Neubert im Wahlkampf auch mal in Döbeln vorbeischaut. Kay Harnisch, Stadtrat der Linken in Döbeln, lobt die Konzentration auf Inhalte im Wahlkampf und auf der Mitgliederversammlung. „Das ist ja das Wichtigste, dass man sich mit Inhalten auseinandersetzt und sich damit öffentlich präsentiert.“

zur Startseite