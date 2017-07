Bundestagsabgeordnete kommt nach Freital

Der Kampf um Wählerstimmen für die Bundestagswahl im September nimmt langsam Fahrt auf. Am Montag, 31. Juli, bekommt Freital Besuch von der Grünen-Bundestagsabgeordneten Monika Lazar. Gemeinsam mit Ines Kummer, der Direktkandidatin im Landkreis, wird Lazar ab 11 Uhr im Umweltzentrum zu Gast sein und sich dort über das Projekt „Enkeltaugliches Freital“ informieren. Weitere Stationen des Tages sind ab 13.15 Uhr ein Gespräch mit Vertretern des Familienzentrums Regenbogen. Am Nachmittag wird die Bundestagsabgeordnete auf der Johannishöhe in Tharandt zu Gast sein. (SZ/win)

zur Startseite