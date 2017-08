Bundestags-Bewerber im SZ-Wahlforum Auf der Bühne des Q24 in Pirna liefern sich die sechs Direktkandidaten am Donnerstagabend einen Schlagabtausch.

Kreuzverhör: Sechs Direktkandidaten für den Bundestag liefern sich im Pirnaer Q24 einen Schlagabtausch. © SZ

Wie soll sich unser Land in den kommenden vier Jahren entwickeln? Steuern runter, Mieten rauf, raus aus dem Euro oder lieber drin bleiben? Wollen wir in einer offenen Gesellschaft leben oder in einem Land mit abgerigelten Grenzen und Schleierfahndung?

Sitzen derzeit vier Parteien im Deutschen Bundetsag, könnten es in ein paar Monaten schon sechs sein. Die SZ hat die Direktkandidaten für den Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge von CDU, SPD, Linken, Grünen, FDP und AfD am Donnerstagabend zu den wichtigsten Positionen um ihre Meinung gefragt. Zwei Stunden lang stellen sich Ines Kummer, Frauke Petry, Klaus Brähmig, André Hahn, Klaus Wolframm und Lothar Brandau im Q 24 den Fragen der beiden SZ-Redakteure.

Den ausführlichen Bericht über die politischen Standpunkte der Kandidaten lesen Sie am Sonnabend in Ihrer Sächsischen Zeitung. (SZ)

