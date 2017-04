Bundestag schickt Schüler in USA Mit einem Stipendium können 15 bis 24 Jahre alte Jugendliche ein Austauschjahr erleben. Die Gastfamilien warten schon.

© dpa

Mit einem Stipendium des Parlamentarischen Patenschafts-Programms schickt der Bundestag auch im Schuljahr 2018/19 wieder Schüler und junge Berufstätige aus dem Landkreis ein Jahr lang in die USA. Der Bundestagsabgeordnete André Hahn (Linke) wird dafür nach 2013 und 2015 erneut eine Patenschaft übernehmen.

„Für viele ist das eine einmalige Gelegenheit, den eigenen Horizont und die Sprachkenntnisse zu erweitern“, so Hahn. Er ermutigt alle Schüler, die zum Zeitpunkt der Ausreise am 31. Juli 2018 zwischen 15 und 17 Jahre alt sind, sowie junge Berufstätige und Azubis, die bis zum Stichtag höchstens 24 Jahre alt sind, sich zu bewerben. Die Schüler besuchen in den USA eine High School, junge Erwachsene gehen auf ein College und absolvieren ein Betriebspraktikum. Auf den genauen Ort ihrer Reise haben sie keinen Einfluss. Vor Ort leben sie in Gastfamilien. Ziel des seit 1983 bestehenden parlamentarischen Programms ist es, den Austausch zwischen den USA und Deutschland zu fördern. Die jungen Deutschen treten dabei im Ausland als Junior-Botschafter der Bundesrepublik auf. (SZ)

Bewerbungen sind möglich vom 1. Mai bis 15. September 2017. Sie gehen an die Austauschorganisation YFU – Youth for Understanding in Hamburg. Fragen zum Programm werden im Netz hier beantwortet

