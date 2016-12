Bundesstraße wieder frei Lange Zeit hat der Ausbau der B115 bei Weißkeißel gedauert. Ab jetzt müssen die Autofahrer nicht mehr über den Radweg.

Thommy Theis lädt Metallpfosten für die Schutzplanke an der Bundesstraße 115 von der Ladefläche. Dies ist die letzte Aufgabe am Ausbau der Straße gewesen. Nun müssen lediglich die Baustellenschilder entfernt werden. Ab dem Vormittag soll der Verkehr wieder rollen. © André Schulze

Gerade hat Thommy Theis noch Meter an den Leitplanken gemacht, schon kann der Verkehr über die neue Fahrbahn rauschen. Aus Sicht des Bauführers aus dem Vieritzer Unternehmen Zander ist das nicht vorher möglich gewesen. In der vergangenen Woche wollte die Polizei die neue Fahrbahn verfrüht freigeben, erzählt er. Denn mehrere Fahrzeuge waren bei Glätte aus der scharfen Kurve der Umfahrung gerutscht. Diese Gefahr hätte aber auch bestanden, wenn die neue Strecke ohne Leitplanke für die Autos freigegeben worden wäre.

Innerhalb von rund einer Arbeitswoche haben Thommy Theis und sein Team mit Hilfe mehrerer Maschinen die Begrenzungen errichtet. Am Mittwochmorgen nimmt die Polizei zunächst die Strecke ab und gibt sie im Laufe des Vormittags für den Verkehr frei. Dies teilt Nicole Wernicke mit, Sprecherin des Landesamts für Straßenbau und Verkehr. Anschließend wird die Umfahrung an den Stellen rückgebaut, an denen sich nicht zum Radweg wird. (so)

