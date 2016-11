Bundesstraße nach Unfall gesperrt Ein Fiat-Fahrer wird am Sonnabendabend verletzt, als er mit seinem Auto von der Straße abkommt und gegen einen Baum prallt. Das Auto überschlägt sich.

Das Auto blieb auf dem Dach liegen. © Christian Essler

Zu einem Unfall mit einer verletzten Person ist es am Sonnabendabend auf der Bundesstraße zwischen Bischofswerda und Goldbach gekommen. Ein 31-Jähriger war gegen 19.30 Uhr in Richtung Goldbach unterwegs, als er auf gerader Strecke mit seinem Fiat von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Am Wagen entstand ein Schaden von etwa 10 000 Euro.

Die Bundesstraße musste für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. „Warum es zu dem Unfall kommen konnte, wird jetzt ermittelt“, so ein Sprecher der Polizeidirektion in Görlitz. (szo)

