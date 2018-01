Bundesstraße mehrfach gesperrt Am Gewerbegebiet Döbeln Ost wird am Mittwoch an Stromleitungen gearbeitet.

© Symbolfoto: dpa

Döbeln. Zu kurzzeitigen Sperrungen wird es am Mittwoch zwischen 8 und 9.30 auf der B 175 am Gewerbegebiet Ost auf Höhe von Autoteile Unger kommen, teilt die Stadtverwaltung Döbeln mit. Grund seien Arbeiten an der Freileitung.

Länger gesperrt, nämlich von Mittwoch bis Ende Februar, ist die Straße Am Bärental im Ortsteil Mannsdorf. Dort wird eine neue Trinkwasserleitung verlegt. (DA)

