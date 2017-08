Bundesstraße B 170 halbseitig gesperrt Der Verkehr ins Osterzgebirge wird am Donnerstag in Bannewitz umgeleitet.

Autofahrer, die in Richtung Dipps und Osterzgebirge unterwegs sind, werden wegen einer halbseitigen Sperrung umgeleitet. © Symbolbild: Kamprath

Die Bundesstraße B 170 wird am Donnerstag innerhalb von Bannewitz halbseitig für mehrere Stunden gesperrt. Die Verkehrseinschränkung betrifft den Bereich zwischen der abzweigenden Windbergstraße in Höhe des Netto-Marktes und der neuen Staatsstraße S 191. Dies bestätigte heute das Ordnungsamt der Gemeinde Bannewitz. Demnach bleibt die B 170 in Richtung Dresden weiterhin frei für alle Fahrzeuge, die Fahrspur in Richtung Dippoldiswalde werde hingegen zwischen 7 und 17 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird dann in Bannewitz über die Windberg- und die Horkenstraße umgeleitet. In der Windbergstraße gilt wegen der Maßnahme ein Halteverbot.

Die halbseitige Straßensperrung hängt mit dem noch nicht abgeschlossenen Bau von drei Lärmschutzwänden zusammen. Sie sollen umliegende Häuser und die Gartensparte „Ralf Bernaisch“ vor Verkehrslärm schützen. Das Teilstück war deswegen bereits für rund drei Monate bis 23. Juni gesperrt, damals aber noch komplett. Nun sollen die Lärmschutzwände am Donnerstag fertiggestellt werden. Für die Maßnahme, die mit dem geplanten Ausbau der B 170 zusammenhängt, ist das Landesamt für Straßenbau und Verkehr zuständig.

zur Startseite