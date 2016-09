Bundesstraße 6 wieder voll gesperrt Die Fahrbahn wird zwischen Klappendorf und Mehltheuer erneuert. Das hat weiträumige Umleitungen zur Folge.

© Symbolfoto: dpa

Ab Mittwoch, den 5. Oktober, bis voraussichtlich 2. November erfolgen die Bauarbeiten für eine Fahrbahnerneuerung auf der B 6. Das teilt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mit. Der Baubereich erstreckt sich vom Ortsausgang Klappendorf bis kurz vor den Bahnübergang in Prausitz und ist etwa 2,5 Kilometer lang. Ein zweiter Teilabschnitt beginnt am Ortsausgang Prausitz und reicht bis vor den Abzweig nach Mehltheuer, er ist 1,2 Kilometer lang.

Die beiden Abschnitte werden nacheinander realisiert. Begonnen wird im Teilabschnitt 1. Hierzu wird die B 6 voll gesperrt und eine Umleitung in Richtung Riesa über die Staatsstraße 87 Kobeln und die Kreisstraße Hirschstein und dann wieder zur B 6 ausgeschildert. Die Umleitung in Richtung Meißen erfolgt über die S 85 nach Lommatzsch und die S 32 nach Zehren.

Teilabschnitt 2 wird größtenteils ebenfalls unter Vollsperrung bearbeitet. Dazu wird in Richtung Riesa die vorgenannte Umleitung ausgeschildert. In Richtung Meißen wird der Verkehr zunächst bis zum Abzweig Mehltheuer weitergeführt. Die Umleitung in Richtung Meißen wird dann über Mehltheuer zurück zur B 6 in Prausitz geführt. Die letzten Meter des Teilabschnittes 2 werden unter halbseitiger Sperrung der B6 mit Ampelregelung ausgeführt.

Für die Bauarbeiten stehen insgesamt 24 Werktage zur Verfügung. Ungeeignete Witterung verlängert die Bauzeit.

Es werden die Deck- und die Binderschicht erneuert. Die Baukosten betragen rund 600000 Euro, die von der Bundesrepublik Deutschland finanziert werden. (SZ)

