Bundesstraße 115 für fünf Wochen dicht Der Freistaat saniert die Piste zwischen Schöpstal und Kodersdorf ab nächster Woche. Die Umleitung führt über die Dörfer.

Aufgrund von Wartungsarbeiten war der Autobahntunnel in Richtung Dresden kürzlich gesperrt. Das führte zu langen Staus, die auf der Umleitungsstrecke von Niesky bis Kodersdorf reichten. © André Schulze



Nun auch noch die B115. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hat die Sanierung der Straße zwischen der A4 bei Kodersdorf und der Kunnersdorfer Senke angekündigt. Damit sollen Schäden beseitigt werden, die durch den Umleitungsverkehr entstanden waren, als der Autobahntunnel Königshainer Berge wegen einer Havarie gesperrt war.

Am kommenden Montag starten die Arbeiten, indem die Bauschilder aufgestellt werden. Dabei ist die Autobahn-Anschlussstelle Kodersdorf bereits gesperrt – und zwar deren Südseite – die B115 bleibt noch befahrbar. Ab Donnerstag ist die Bundesstraße aber dann komplett gesperrt. Bis zum 4. November sollen die Verkehrseinschränkungen andauern.

Wer in diesem Zeitraum mit dem Pkw oder Lkw von Görlitz in Richtung Niesky oder Kodersdorf fahren will, kommt zunächst bis zur Kunnersdorfer Senke. Von da ab geht es über die Staatsstraße S127 in Richtung Deschka. Die Umleitung wird dann über die Kreisstraße nach Groß-Krauscha und weiter nach Kodersdorf-Bahnhof ausgeschildert. Schließlich kommen die Autofahrer in Kodersdorf wieder auf die Bundesstraße. Der Verkehr aus Richtung Niesky nach Görlitz fährt dieselbe Strecke – nur in entgegengesetzter Richtung.

Insgesamt wird auf der B115 auf einer Länge von 2,3 Kilometern ein neuer Asphalt aufgebracht. Zusätzlich werden auch Nebenanlagen der Straße instand gesetzt beziehungsweise gepflegt. Die Gesamtkosten des Vorhabens betragen 940000 Euro, die der Bund trägt.

Durch die Einschränkungen auf der B115 wird nun auch noch zeitweise die Strecke geschlossen, über die sich der Autobahnverkehr bei Unfällen oder Tunnelsanierungen quälte. Daher bittet die Sprecherin des Landesamtes, Isabel Siebert, auch „um besonders umsichtige Fahrweise auf der Umleitungsstrecke“. (SZ/sb)

