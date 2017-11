Bundespräsident trifft in Nünchritz ein Frank-Walter Steinmeier besucht das Werk der Wacker Chemie AG. Ihn interessieren Themen wie Fachkräftenachwuchs oder Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier traf 19 Uhr bei Wacker ein. © Antje Steglich

Mit einer riesigen Entourage ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am frühen Abend in Nünchritz bei Riesa eingetroffen. Dort besucht er zusammen mit seiner Ehefrau Elke Büdenbender das Werk der Wacker Chemie AG. In dem Unternehmen arbeiten etwa 1500 Mitarbeiter in der Silikon- und Polysilizium-Herstellung. Mit einer Handvoll von ihnen will sich Frank-Walter Steinmeier zu den Themen Fachkräftenachwuchs, Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie zum Wirtschaftsfaktor der Unternehmen in der Region austauschen. Am Abend reist der Bundespräsident weiter nach Großenhain.“

