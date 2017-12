Bundespräsident plädiert für Geduld bei der Regierungsbildung

Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Menschen zu Vertrauen in den Staat und gesellschaftlichem Engagement aufgerufen. Angesichts der Rekorddauer bis zur Bildung einer neuen Bundesregierung sagte Steinmeier in seiner Weihnachtsansprache: „Ich versichere Ihnen: Der Staat handelt nach den Regeln, die unsere Verfassung für eine Situation wie diese ausdrücklich vorsieht, auch wenn solche Regeln in den letzten Jahrzehnten nie gebraucht wurden.“

Noch nie hat eine Regierungsbildung in der Bundesrepublik so lange gedauert wie derzeit. Anfang Januar starten Union und SPD Sondierungen. Nach dem Scheitern der Jamaika-Gespräche von Union, FDP und Grünen hatte das Staatsoberhaupt Spitzenvertreter der Parteien ins Schloss Bellevue eingeladen, um die Möglichkeiten für eine Regierungsbildung auszuloten.

„Wir leben in einer Zeit, die uns beständig mit Unerwartetem konfrontiert“, sagte Steinmeier. Doch es gebe Grund zur Zuversicht. „Wären wir Menschen nicht auch mutig und offen für das Unerwartete, dann wären schon die Hirten vor Bethlehem auseinandergelaufen“, so der Bundespräsident. Steinmeier spannte einen Bogen zur Abwanderung aus ländlichen Regionen. Den Menschen im Land wünsche er einen „Augenblick der Stille zwischen den Jahren“. Von Orten im Osten wie im Westen des Landes ohne Tankstelle und Lebensmittelgeschäft, mit immer weiteren Wegen zum Arzt und eingestellten Busverbindungen wisse er aber: „Es gibt eine Stille, die bedrohlich werden kann.“ Verstehen könne er, dass die Menschen dort unzufrieden seien und sich abgehängt fühlten. (dpa)

