Bundespräsident im Kulturschloss Erst besucht Frank-Walter Steinmeier den französischen Präsidenten – dann kommt er am Montag nach Großenhain.

Eben noch waren Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender in Neuseeland und ab Freitag in Paris bei Präsident Macron. Am Montag besucht das Paar den Freistaat Sachsen und kommt auch nach Großenhain. © dpa

Aller guten Dinge sind drei. Zumindest fast. Denn während sich die Röderstadt in diesen Tagen tatsächlich für den Besuch des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier rüsten darf, waren zumindest ehemalige deutsche Repräsentanten gewissermaßen schon vor ihm da. Mit einer Stippvisite von Horst Köhlers Gattin Eva-Luise vor sechs Jahren und Richard von Weizsäckers Schirmherrschaft zum Tag der Bibliotheken in der Preusker-Bücherei 1995 bringen die Großenhainer schon einige Erfahrungen mit namhaften deutschen Persönlichkeiten ein. Sie kennen den Hauch große politische Welt und wissen spätestens seit dem Tag der Sachsen im Spätsommer 2014, wie es ist, wenn Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich mit dem Jackett über die Schulter durch die Straßen schlendert. Innenminister Thomas de Maiziere ist aufgrund seines Bundestagsmandats in der Region ohnehin immer mal Gast auf der einen oder anderen Veranstaltung und diverse Minister des Freistaates sowieso.

Am Montag nun also das deutsche Staatsoberhaupt. Sozusagen geradewegs aus Frankreich von Präsident Emmanuel Macron kommend, besuchen Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender zu Wochenbeginn zwei Tage Sachsen. Anreisen werde das Paar, so Kanzleisprecherin Maria Müller, mit einer Maschine der Flugbereitschaft des Bundesministeriums der Verteidigung, um dann mit einem Dienstfahrzeug durch den Freistaat zu reisen. Während Frank-Walter Steinmeier gemeinsam mit Stanislaw Tillich zunächst im Erzgebirgskreis, in den Landkreisen Mittelsachsen und Leipzig Station macht, wird er am Montagabend um 18.30 Uhr im Chemiewerk Nünchritz erwartet.

Begleitet von einem mehrköpfigen Tross Journalisten, will der seit März im Amt befindliche Bundespräsident im Betrieb mit Mitarbeitern, Auszubildenden und dem Betriebsrat sprechen. „Es ist für uns eine große Ehre, das wir so hohen Besuch bekommen, und wir sind sehr stolz, dass wir als einziges Wirtschaftsunternehmen in Sachsen ausgesucht wurden“, betont Unternehmenssprecherin Asta Tehnzen-Heinrich. Selbstverständlich werde der Wacker-Vorstandsvorsitzende Dr. Rudolf Staudigl anreisen. Einen roten Teppich bekämen die besonderen Gäste zwar nicht ausgerollt. Aber das Werk werde zwei Stunden in Festbeleuchtung erstrahlen und an der Seiteneinfahrt seien drei Masten aufgestellt worden. An ihnen würden die Flaggen von Deutschland und Sachsen sowie die Fahne von Wacker gehisst.

In Großenhain wartet man ebenso gespannt auf die Dinge, die da im Anschluss kommen. Natürlich sei es auch für die Röderstadt eine überaus große Ehre, Teil des handverlesenen Besuchsprogramms sein zu dürfen. „Leider kenne ich keine Einzelheiten des Ablaufs und bin aufgefordert worden, bei Fragen an die Staatskanzlei in Dresden zu verweisen“, sagt Diana Schulze. Wie die Rathaussprecherin erklärt, würden die Fäden für das Abendprogramm im Kulturschloss ausschließlich in der Landeshauptstadt gezogen. Zwar nehme Großenhains Oberbürgermeister Dr. Sven Mißbach an dem um 19.30 Uhr beginnenden Empfang teil. Wer zum Kreis der geladenen Gäste zähle, wisse man jedoch nicht.

Aus der Staatskanzlei ist immerhin zu erfahren, dass es sich um ehrenamtlich engagierte Bürger aus ganz Sachsen – darunter zahlreiche Frauen und Männer auch aus Großenhain und der Region – handele. Wie immer bei derlei Empfängen des Ministerpräsidenten würden sächsische Spezialitäten gereicht. Welche das sind, darf der Geschäftsführer der Kulturzentrum Großenhain GmbH Jörg Rietdorf noch nicht verraten. Angesichts von zahlreichen Veranstaltungen in den vergangenen Jahren, können die Mitarbeiter des Restaurants indes mit routinierter Gelassenheit dem Abend entgegen sehen.

Routiniert begleitet auch die sächsische Polizei den Aufenthalt. Laut Jana Ulbricht von der Dresdner Direktion werde man aber logischerweise keinerlei Details über das Sicherheitskonzept verraten. „Wir werden in Großenhain und Nünchritz Einsätze durchführen. In welcher Form und mit wie viel Personal wird selbstverständlich nicht in die Öffentlichkeit getragen“, erklärt Jana Ulbricht. Eine Öffentlichkeit, die keine Einschränkungen zu befürchten habe. Zu Straßensperrungen oder Verkehrsbehinderungen käme es nur kurzfristig. Denn an einer roten Ampel warten werde der Fahrzeugkonvoi mit Bundespräsident und Ministerpräsident an Bord ganz sicherlich nicht.

