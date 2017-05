Bundespolizisten stellen gesuchten Mann in Sohland Bei einer Kontrolle in Seifhennersdorf entdecken Beamte der Bundespolizei Betäubungsmittel.

Symbolfoto © dpa

Sohland/Seifhennersdorf. Bei der Kontrolle eines 32-jährigen Mannes am Sonntagmittag durch die Bundespolizei in Sohland hat sich herausgestellt, dass der Tscheche von der Staatsanwaltschaft Görlitz per Haftbefehl gesucht wurde. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ebersbach am Montag mit.

Das Amtsgerichts Zittau hatte den Mann wegen Körperverletzung rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt. Der Mann wurde in das Gefängnis in Görlitz gebracht.

Erfolg hatten die Bundespolizisten auch in Seifhennersdorf. Hier kontrollierten sie ebenfalls am Sonntag auf der Zollstraße die Insassen eines BMWs mit tschechischen Kennzeichen. Auf der Mittelkonsole des Autos fanden die Polizisten ein Klipptütchen mit Anhaftungen einer kristallinen Substanz (0,2 Gramm Crystal).

Aufgrund dieser Tatsache wurden die Personen befragt ob sie Drogenkonsumenten seien oder weitere Betäubungsmittel mit sich führen. Dies verneinten sie. Ein freiwilliger Drugwipetest beim Fahrer verlief jedoch positiv. Somit bestand gegen den 34-jährigen Mann der Verdacht des Führens eines Kfz unter berauschenden Mitteln.

Bei der Durchsuchung der Personen und des Autos wurden beim Fahrer ein weiteres Klipptütchen mit 0,6 Gramm Crystal und beim 42-jährigen Beifahrer ein Klipptütchen mit einem Gramm Crystal festgestellt.

Im Fahrzeug stellten die Beamten eine Zigarettenschachtel mit 0,8 Gramm Marihuana sicher, die dem Fahrer zugeordnet werden konnte. Beide Personen müssen sich nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Der Sachverhalt wurde vor Ort an Beamte des Polizeireviers Zittau-Oberland übergeben. (sz/on)

