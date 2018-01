Bundespolizisten kassieren Baseballschläger ein

Dresden. Die Bundespolizei hat am Montagmorgen einem durch den Hauptbahnhof spazierenden Mann seinen Baseballschläger abgenommen. Die Beamten wurden gegen 8.25 Uhr von einem Zeugen darüber informiert, dass der Mann in den besten Jahren mit einem Baseballschläger um sich schlagen würde.

Die Beamten entdeckten den 54-Jährigen daraufhin am Kugelhaus, den Schläger hatte der Dresdner zu diesem Zeitpunkt unter den Arm geklemmt. Auf die Frage, warum er das Sportgerät mit sich herumträgt, habe der Mann „unkonkret und kaum verständlich“ reagiert, hieß es in einer Mitteilung am Dienstag.

Vorbeugend nahmen die Bundespolizisten dem Mann schließlich den Baseballschläger ab. Aufgrund seines Verhaltens in der Öffentlichkeit sei zudem ein Ordnungsverfahren eingeleitet worden. (mja)

