Bundespolizisten in Görlitz angegriffen

Am Sonntagabend informierten in Görlitz die Eltern einer Elfjährigen die Polizei. Am Vormittag soll ein unbekannter Junge auf der Blumenstraße mit einer Sprayflasche sowie einem Feuerzeug hantiert und damit Stichflammen erzeugt haben. Zu Schaden kam nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Kriminaldienst des örtlichen Reviers hat die Ermittlungen aufgenommen.

Drei VW T5 im Raum Zittau gestohlen

Unbekannte haben am zurückliegenden Wochenende im Raum Zittau mehrere VW T5 gestohlen. Ob die drei Taten, bei denen es die Diebe jeweils auf den gleichen Fahrzeugtyp abgesehen hatten, in einem Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, erklärte Polizeisprecher Thomas Knaup am Montag auf SZ-Nachfrage.

Im ersten Fall verschwand ein schwarzer VW T5 von der Reichenberger Straße in Zittau. Der Wagen mit dem Kennzeichen GR-MN 888 war nach Angaben des Besitzers etwa 8000 Euro wert.

In Olbersdorf wurde ebenfalls am Sonntagvormittag der Diebstahl eines schwarzen T5 „California“ gemeldet. Der im Müritzkreis zugelassene Caravan war acht Jahre alt und 15000 Euro wert.

Auch in der Plattenbausiedlung Zum Grundbachtal in Olbersdorf waren Diebe am Werk. Hier entwendeten sie in der Nacht zum Sonntag einen weißen VW T5. Dieser sieben Jahre alte Kleinbus tauchte bald darauf wieder auf: In der Zittauer Humboldtstraße hatte er am Sonntag gegen 2.35 Uhr einen geparkten VW Tiguan gerammt und war anschließend am Unfallort stehen gelassen worden. Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben 1000 Euro.