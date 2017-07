Bundespolizisten beschlagnahmen in Zittau einen Schlagring Autofahrer hat verbotene Waffe griffbereit neben sich liegen.

Zittau. Kurz nach Mitternacht hat eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ebersbach am Dienstag in Zittau auf der Friedensstraße einen türkischen Audi-Fahrer kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien und der Fahrzeugdaten stellten die Beamten in der Ablage der geöffneten Fahrertür sichtbar und griffbereit einen Schlagring fest. Das teilte ein Sprecher der Polizeiinspektion Ebersbach am Dienstag mit.

Schlagringe fallen in Deutschland unter die verbotenen Hieb- und Stoßwaffen. Dem 28-jährigen Mann wurde der Tatvorwurf wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz in türkischer Sprache eröffnet und ausgehändigt. Der Schlagring wurde sichergestellt. (szo)

