Bundespolizist im Feierabend erwischt Görlitzer Ladendieb

Görlitz. Auch wenn er nicht im Dienst war, hatte ein Bundespolizist am Dienstagabend in Görlitz ein waches Auge. Wie ein Sprecher der Bundespolizei berichtet, hatte der Kollege in einem Drogeriegeschäft auf der Berliner Straße einen Mann beobachtet, der sich bediente – ohne zu bezahlen. Der Beamte rief seine diensthabenden Kollegen hinzu. Nur einen Moment später, so schildert es die Bundespolizei, hätten diese den mutmaßlichen Dieb festgenommen.

Es handelte sich um einen 33-jährigen Deutschen aus Görlitz. Bei ihm fanden sich Adventskerzen, Parfüm, Küchen- und Toilettenpapier, Kaugummis, ein Butterstollen und weitere weihnachtliche Deko-Artikel – offenbar gestohlene Ware. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Görlitz übernommen. (szo)

