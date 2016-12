Bundespolizei warnt vor Kugelbomben Die Pyrotechnik ist zum Teil in Tschechien frei zu kaufen, obwohl sie eigentlich nur Feuerwerker erhalten dürften.

Die Einfuhr solcher Kugelbomben ist nur Feuerwerkern mit Genehmigung erlaubt. © BuPol

Region. Die Bundespolizei warnt alle Feuerwerk-Fans vor dem Kauf sogenannter Kugelbomben im Nachbarland. Wie Alfred Klaner von der Bundespolizeiinspektion in Ebersbach mitteilt, sei diese Pyrotechnik zwar oftmals mit dem europäischen Prüfsiegel CE versehen und damit keine illegal hergestellte Ware. Allerdings handele es sich dabei um Feuerwerk der Klasse F3. Alles, was in diese Kategorie oder höher einzustufen ist, dürften ausschließlich Feuerwerker, die entsprechende Nachweise vorweisen können, erwerben. Deshalb mache man sich strafbar, wenn man solche Pyrotechnik ohne gültige Einfuhr- und Genehmigungspflicht aus dem Nachbarland nach Deutschland bringe und nicht zu diesem Personenkreis zähle. Abgesehen davon seien solche Waren der F 3- und F 4-Klasse eigentlich nur in Spezialgeschäften erhältlich.

Die Bundespolizei hat jedoch Erkenntnisse, dass sie auch auf den Märkten im Nachbarland erhältlich seien – was auch in Tschechien nicht erlaubt ist.

Die Gefahr dieser Pyrotechnik, zu der die Kugelbomben gehören, liegt vor allem bei der Anwendung. Nach Angaben von Klaner dürfen sie nur in rund 100 Metern Höhe gezündet werden. Auch am Boden sollte sich niemand in unmittelbarer Nähe aufhalten, weil sich härtere und scharfkantige Teile lösen und zu Boden fallen.

