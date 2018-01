Bundespolizei verhindert Suizid 32-Jähriger kündigt per Notruf an, auf den Gleisen zwischen Görlitz und Löbau zu stehen, um sich das Leben zu nehmen.

Görlitz/Löbau. Ein 32-jähriger Deutscher hat am Sonnabendabend über Notruf bei der Polizei in Görlitz angerufen und mitgeteilt, dass er sich auf der Bahnstrecke zwischen Löbau und Görlitz das Leben nehmen wolle. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ebersbach am Sonntag mit.

Die Landespolizei habe sofort die Bundespolizeiinspektion Ebersbach informiert und diese alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet. Neben der Information an die Notfallleitstelle Leipzig und an die eingesetzten Streifen, kam in diesem Fall auch ein Polizeihubschrauber der Fliegerstaffel Blumberg, Außenstelle Bautzen, zum Einsatz. Dieser überflog die Bahnstrecke und konnte schon nach kurzer Zeit die Sichtung einer Person an die am Boden eingesetzten Streifen melden. Wie sich herausstellte, handelte es sich um den 32- jährigen Deutschen.

Den Streifen gelang es, den Mann unversehrt von den Gleisen zu holen, an die Rettungskräfte des Landkreises Görlitz zu übergeben und somit den Suizid zu verhindern. (szo/pc)

