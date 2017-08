Bundespolizei verhindert Schleusung Beamte haben auf der A4 bei Görlitz einen Russen gestoppt, der mit einer tschetschenischen Familie nach Deutschland einreiste.

Beamte der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf haben am Mittwochnachmittag die Einschleusung von fünf Tschetschenen auf der A4 verhindert. Einer Streife fiel gegen 15.30 Uhr ein vollbesetztes Auto mit französischen Kennzeichen auf, das in Richtung Dresden unterwegs war. An der Anschlussstelle Görlitz kontrollierte sie den Wagen. Am Steuer saß ein 43-jähriger Russe, der sich laut Bundespolizei mit einem gültigen, durch die Republik Polen ausgestellten, Reiseausweis für Flüchtlinge ausweisen konnte.

Bei den weiteren Insassen handelte es sich um eine fünfköpfige tschetschenische Familie. Der 34-jährige Vater und die 27-jährige Mutter mit ihren drei Kindern – neun, sechs und ein Jahr alt – waren lediglich im Besitz polnischer Asylbescheinigungen, die nach Angaben der Bundespolizei weder zur Einreise noch zum Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigten.

Die Beamten nahmen den Schleuser vorläufig fest. Nach Einleitung des Strafverfahrens schoben sie ihn nach Polen zurück. Darüber hinaus erhielt der 43-Jährige eine Einreisesperre von zwei Jahren.

Nach Stellung eines Schutzersuchens der eingeschleusten Familie erfolgte zuständigkeitshalber die Übergabe an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. (szo/tc)

