Bundespolizei sucht Zeugen zu Bahnunfall Am 14. März stürzte eine Frau in der S-Bahn. Jetzt werden die Ermittlungen aufgenommen.

Die Bundespolizei sucht Zeugen zu einem Vorfall vom Dienstag, den 14. März, welcher sich gegen 20.55 Uhr ereignete. Die von Dresden nach Meißen verkehrende S-Bahn 31764 bremste bei der Einfahrt in den Bahnhof Coswig so stark, dass eine Frau stürzte und sich dabei so sehr verletzte, dass sie stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden musste, informiert Bundespolizeisprecher Holger Uhlitzsch.

Zwischenzeitlich wurden durch Familienangehörige, wie die Tochter der betroffenen Frau, auch Zeugenaufrufe in sozialen Medien initiiert. Durch die Bundespolizei wurden Ermittlungen eingeleitet, um das Geschehen umfassend aufzuklären. Daher benötigt die Bundespolizei die Mithilfe von Bürgern, die das Geschehen beobachtet haben. Gefragt wird: Wer ist Zeuge der beschriebenen Geschehnisse? Wer befand sich in der betreffenden S-Bahn 31764 der Linie S1 von Dresden nach Meißen verkehrend, hat etwas beobachtet und kann Hinweise geben?

Holger Uhlitzsch: Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0351 81 50 20 bei der Bundespolizei in Dresden zu melden. (SZ/per)

