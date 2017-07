Bundespolizei sucht S-Bahn-Schläger

Mopedfahrer schwer verletzt Dippoldiswalde. Montagnachmittag wollte der Fahrer eines Mercedes (52) von einem Parkplatz am Freiberger Platz nach links in Richtung Bahnhofstraße einbiegen. Dabei übersah er offenbar ein von links kommendes Moped (Fahrer 44). Beim Zusammenstoß wurde der Zweiradfahrer schwer verletzt, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wurde auf rund 1000 Euro geschätzt.

Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt Klipphausen. Eine Autofahrerin (27) ist bei einem Unfall auf der S177 in Röhrsdorf am Montagnachmittag leicht verletzt worden. Die Frau wollte mit ihrem Seat von der Alten Straße nach rechts auf den Parkplatz eines Baumarkts abbiegen. Ein Mercedes Sprinter (Fahrer 28) fuhr auf den Seat auf, schildert die Polizei. Die 27-Jährige wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. (SZ)

Einbrecher stehlen Wechselgeld Dippoldiswalde. Am Wochenende hebelten Unbekannte die Eingangstür zu einer Apotheke am Kirchplatz in Dippoldiswalde auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Die Kriminellen durchsuchten den Raum und entwendeten das Wechselgeld aus den Registrierkassen. Der Schaden an der Tür beträgt laut Polizei rund 500 Euro. (SZ)