Bundespolizei stoppt zwei verurteilte Straftäter Die Beamten erwischen bei Kontrollen auf der A 17 die Kriminellen. Außerdem machen sie eine explosive Entdeckung.

© dpa

Pirna/Schmilka. Gut 600 Euro an Strafgelder hat die Bundespolizei bei Kontrollen auf der A 17 kassiert. Am Montagmorgen hatten sie einen 41-jährigen Litauer kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann wegen Nötigung zu einer Geldstrafe verurteilt worden war, diese aber bisher nicht bezahlt hatte. Nachdem er die noch offene Summe über 250 Euro beglichen hatte, konnte er seine Fahrt fortsetzen. Kurz darauf stellte sich bei einem 35-jährigen Rumänen heraus, dass dieser wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden war. Auch er hatte eine auferlegte Geldstrafe über 378,50 Euro nicht beglichen. Das holte er an Ort und Stelle nach. Auch für ihn ging die Reise weiter.

Am Abend wurden die Beamten bei Kontrollen in Schmilka fündig. Im Fahrzeug eines 47-jährigen Deutschen fanden sie mehrere Feuerwerkskörper, die zusammen eine Nettoexplosivmasse von

582 Gramm hatten. Weiterhin bestand bei den Feuerwerkskörpern der Verdacht, dass die aufgedruckten Kennzeichnungen gefälscht sind. Aus diesem Grund wurden die aufgefunden Feuerwerkskörper sichergestellt und gegen den 47-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet. (szo)

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich vor dem Kauf von nicht zugelassener Pyrotechnik. Die Herkunft und Zusammensetzung dieser pyrotechnischen Erzeugnisse ist in der Regel nicht klar, weshalb deren Verwendung mit extremen Risiken verbunden ist. Die Verwendung dieser pyrotechnischen Erzeugnisse hat in der Vergangenheit immer wieder zu gefährlichen bis hin zu lebensgefährlichen Verletzungen geführt. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber die Einfuhr und das Verbringen von nicht zugelassener Pyrotechnik nach Deutschland unter Strafe gestellt.

