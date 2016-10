Bundespolizei stoppt Taschendiebe Fahnder heben in Berlin eine rumänische Bande aus. Sie bekommen dabei Unterstützung aus dem Osterzgebirge.

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am vergangenen Donnerstag in Berlin einer international agierende Bande von Taschendieben das Handwerk gelegt. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft durchsuchten sie mehrere Häuser, ein Hotel und zwei Lokale in Berlin-Charlottenburg. Zehn Haftbefehle wurden nach Angaben des Bundespolizei-Präsidiums Potsdam vollstreckt, sechs davon im Ausland.

Die Ermittlungen richten sich gegen mutmaßliche Taschendiebe, die bandenmäßig Fahrgäste im Berliner Nahverkehr bestohlen haben sollen. Seit Juli 2015 ermittelt die Bundespolizei gegen die Verdächtigen. Den Fahndern gelang es, 44 Beschuldigte zu identifizieren und ihnen 197 Taten zuzuordnen.

150 000 Euro erbeutet

Die mutmaßlichen Täter im Alter zwischen 18 und 45 Jahren stammen aus Rumänien und agieren vornehmlich in europäischen Großstädten. In Berlin sollen die zumeist männlichen Täter ihre Opfer bevorzugt an den großen Verkehrsknotenpunkten ausgesucht haben. Dabei nutzten sie häufig den sogenannten Rolltreppentrick, um an ihre Beute zu gelangen. Die Schadenssumme wird auf etwa 150 000 Euro beziffert. Das erbeutete Geld transferierten die Beschuldigten direkt nach Rumänien. Unter Einbeziehung von Europol konnten letztlich 17 Haftbefehle ausgesprochen werden, zehn der Beschuldigten sind bereits festgenommen.

Drei von ihnen verhaftete die Bundespolizei Berggießhübel auf der A 17 in einem Fernbus in Richtung Rumänien. (SZ)

