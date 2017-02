Bundespolizei stoppt Schwindler

19 neue Wachpolizisten begrüßt Görlitz. Die Polizeidirektion Görlitz hat Verstärkung erhalten. Am Ende der vergangenen Woche wurden die Reihen der flächenmäßig größten Polizeidienststelle Sachsens durch 19 neue Wachpolizisten verstärkt. Nach ihrer Einarbeitung werden die neuen Kollegen vorrangig im Landkreis Bautzen eingesetzt und dort im Schwerpunkt an gefährdeten Objekten, wie zum Beispiel Asylbewerberunterkünften, für Recht und Ordnung sorgen. Bereits im Oktober 2016 hatten die ersten sieben Wachpolizisten ihren Dienst in der Polizeidirektion Görlitz angetreten. Insgesamt arbeiten daher nun 26 Personen in dieser Einheit.

Schwerlasttransport beachtet Auflagen nicht Görlitz. Der Verkehrsüberwachungsdienst hat am späten Sonntagabend einen Schwerlasttransport auf der A4 in Höhe der Anschlussstelle Görlitz kontrolliert. Der Laster war mit einem 43 Tonnen schweren Bohrgerät geladen. Die Beamten stellten fest, dass mehrere Auflagen nicht beachtet wurden. Die Polizisten untersagten dem 43-Jährigen am Steuer die Weiterfahrt und erstatteten Anzeigen gegen ihn und die zuständige Firma.

Polizei ahndet Verstöße Dresden/Görlitz. Streifen des Autobahnpolizeireviers Bautzen haben am Wochenende auf der A4 zwei Autofahrer gestoppt, die während der Fahrt mit ihrem Handy am Ohr telefonierten. Die Polizisten erstatteten Anzeigen. Den betroffenen Autofahrern drohen jeweils ein Punkt im Zentralregister und ein Bußgeld von 60 Euro. Die Verkehrspolizisten ertappten auch zwei Lkw-Fahrer, die gegen das Sonntagsfahrverbot verstießen. Auch in diesen beiden Fällen erstatteten die Beamten Anzeigen. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt. Die beiden Fahrer erwartet jeweils ein Bußgeld von 120 Euro.

Unbekannte stehlen BMW Görlitz. Unbekannte haben in den vergangenen zwei Tagen zwei BMW gestohlen. Im ersten Fall kam ein grauer 520 D in der Nacht zum Montag weg. Das neun Jahre Fahrzeug mit dem Kennzeichen GR-ZN 185 stand an der Schanze. Der Zeitwert des Pkw ist noch nicht bekannt. Bereits zwischen Sonntag und Montagmittag haben Diebe einen dunkelblauen BMW entwendet. Der etwa zehn Jahre alte Wagen mit dem Kennzeichen GR-PM 87 befand sich an der Sonnenstraße. Der Zeitwert ist noch unbekannt. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen. Nach den Fahrzeugen wird gefahndet.

Gefesselt in der Wohnung Görlitz. Freiheitsberaubung und Bedrohung lauten die Vorwürfe eines Vorfalls, der am Freitagabend in Görlitz passiert sein soll. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen drei deutsche Männer im Alter von 20, 26 und 27 Jahren einen 27-Jährigen in einer Wohnung an der Promenadenstraße gefesselt und bedroht haben. Der Mann konnte sich losreißen und die Polizei rufen. Die drei Tatverdächtigen flüchteten. Zu den Hintergründen ist derzeit nichts bekannt. Kriminaltechniker sicherten Spuren vor Ort.

Polizei schnappt Peugeot-Dieb Görlitz. Ein zunächst Unbekannter hat am Sonntagabend in Görlitz versucht, einen Peugeot an der Martin-Ephraim-Straße zu entwenden. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und rief die Polizei. Nachdem der Hinweisgeber den Täter ansprach, ließ dieser von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Eine Streife des Polizeireviers Görlitz konnte wenig später den 30-jährigen Tatverdächtigen sowie seine 26-jährige Komplizin – beide aus Polen – aufgreifen und vorläufig festnehmen. Kriminaltechniker sicherten Spuren am Fahrzeug. Ein Fährtenhund führte die Beamten zum Wagen der beiden Tatverdächtigen, in dem die Polizisten unter anderem Tatwerkzeuge fanden.

Klingelschild-Diebe bleiben erfolglos Görlitz. Unbekannte haben am Sonntag in Görlitz versucht, ein kupfernes Klingelschild von einem Wohnhaus zu entwenden. Das betroffene Gebäude liegt an der Gartenstraße. Die Täter hinterließen einen Sachschaden von geschätzten 50 Euro.

Übler Geruch aus der Flösselaue Löbau. Die Polizei hat am Sonntagmorgen die Information über eine übelriechende Flüssigkeit in der Flösselaue erhalten. Eine Streife prüfte den beschriebenen Bereich an der Richard-Müller-Straße und konnte dort auf dem Wasser einen schillernden Film feststellen. Die Feuerwehr Löbau kam daraufhin zum Einsatz. Um was für eine Substanz es sich handelte und woher diese kam, ist gegenwärtig noch unklar. Die Polizisten stellten eine Wasserprobe sicher.

Sattelauflieger löst sich Zittau. Ein Sattelzug hat in der Nacht zum Montag in Zittau im Bereich der Äußeren Weberstraße/B96 seinen Auflieger verloren. Offenbar löste sich dieser während der Fahrt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 15000 Euro. Für die Bergung des Sattelaufliegers wurde schweres Gerät benötigt. Erst kurz vor 6 Uhr waren die Arbeiten abgeschlossen. Zeitweise kam es zur Vollsperrung der B96.