Bundespolizei stoppt Diebesfamilie Die Bundespolizei Ebersbach hat am Dienstag Nachmittag in Zittau vier Ladendiebe direkt nach der Tat gestellt. Ein aufmerksamer Bürger half dabei.

Symbolbild © dpa

Zittau. Die Bundespolizei Ebersbach hat am Dienstag Nachmittag aufgrund der guten Personenbeschreibungen eines Zeugen vier Ladendiebe direkt nach der Tat gestellt. Die Beamten postierten gegen 15 Uhr nahe der Grenze in der Friedensstraße als ein aufgeregter Bürger sie ansprach. Es handelte sich laut Polizei um einen Mitarbeiter eines nahen Wintersportgeschäftes. Er hatte eine dreiköpfige Familie mit Kleinkind und einen weiteren Mann beobachtet, wie sie gerade mehrere Jacken aus dem Geschäft entwendet hatten und zu Fuß flüchteten.

Die Polizisten fahndeten sofort in unmittelbarer Tatortnähe nach den beschriebenen Dieben und konnten gegen halb vier auf Höhe des Aldi-Parkplatzes in der Leipziger Straße eine verdächtige Personengruppe feststellen. Der offensichtlich nicht zur Familie gehörende einzelne Mann bekam Wind von der anstehenden Polizeikontrolle und konnte zunächst zu Fuß flüchten. Die Beamten fanden in dem Rucksack, den die Familie bei sich hatte, nagelneue Jacken mit Etiketten vor. Bei der Familie handelte es sich um einen 39-jährigen Polen, seine 29-jährige Frau und ihr 4-jähriges Kind.

Einen Kassenbon konnte die Familie nicht vorlegen. Währenddessen stellte eine Zivilstreife den geflüchteten Mann in der Nähe fest. Es handelte sich um einen 29-jährigen Polen. Kurz darauf wurden Beamte des Polizeireviers Zittau hinzugezogen, die nun die weiteren Ermittlungen führen werden. (szo)

zur Startseite