Bundespolizei stoppt betrunkenen Autofahrer bei Ödernitz Eigentlich sollte er schon bei Roggosen kontrolliert werden. Das erwies sich als schwierig.

Die B 115 bei Ödernitz, hier ein Stau während Arbeiten am Autobahntunnel. © Archiv Ullmann

Niesky. Auf der B 115 bei Ödernitz hat eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf am Dienstagmorgen den betrunkenen Fahrer eines Berliner Toyota angehalten. Der Kontrolle war ein Hinweis vorausgegangen, wonach sich der Mann auf der A 15 bei Roggosen einer Kontrolle entzogen hatte. Dort war es Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Forst gegen 5.30 Uhr aufgrund des Fahrverhaltens des Fahrzeugführers zunächst nicht gelungen, das Auto zu stoppen.

Als der in Berlin lebende 46-Jährige schließlich angehalten wurde, erklärte er, er wäre übermüdet, und es wäre ihm deshalb nicht aufgefallen, dass er am frühen Morgen von der Bundespolizei kontrolliert werden sollte. Der wahre Grund war im Anschluss schnell gefunden. Nachdem die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahrnahmen, führten sie einen Atemalkoholtest durch. Der Atemalkoholwert betrug 1,52 Promille. Angeblich hatte er nur vier Bier nach der Spätschicht am Montag getrunken, so der Berliner. Den Fall übernahm das Polizeirevier Görlitz. (szo/cw)

