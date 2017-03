Bundespolizei stellt Radlader sicher Das Baufahrzeug wurde in Belgien gestohlen.

Bereits am 10. März stellten Bundespolizisten einen Radlader sicher. Wie sich nun herausstellte, war die Maschine in Belgien entwendet worden. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf am Dienstag mit.

Vorausgegangen war eine Kontrolle eines polnischen Mercedes Sprinter auf dem Autobahnrastplatz „Wiesaer Forst“. Im Laderaum des Transporters war das Arbeitsgerät schließlich entdeckt worden. Der Fahrer des Sprinters, ein 36 Jahre alter Mann aus der Woiwodschaft Lublin, erklärte seinerzeit, er habe den Lader für 9 800 Euro in den Niederlanden gekauft. Weil ihm das unter anderem wegen des fehlenden Eigentumsnachweises keiner glaubte, kam das Gefährt auf den Sicherstellungsparkplatz der Inspektion Ludwigsdorf.

Die ermittelnden Beamten fanden jetzt heraus, dass der Radlader der Marke Giant in der Nacht vom 9. zum 10. März in einer belgischen Gemeinde in der Region Flandern gestohlen wurde. Offenbar erfolgte unmittelbar nach dem Diebstahl der Transport in Richtung Polen. Mit diesem Kenntnisstand sind die Ermittlungen längst noch nicht abgeschlossen, sondern werden gemeinsam mit der belgischen Polizei und Europol fortgesetzt. Unterdessen freut sich der Eigentümer über den Fahndungserfolg und darüber, dass er seinen Lader (Neupreis rund 27 000 Euro) zurückbekommt. (szo)

