Bundespolizei stellt Gesuchten auf der A 17 Ein per Haftbefehl gesuchter 32-Jähriger wurde bei einer Polizeikontrolle durch Beamte der Bundespolizei auf der A 17 geschnappt.

© Symbolfoto: Andreas Weihs

Bei einer Polizeikontrolle ging den Beamten der Bundespolizei am Donnerstag ein per Haftbefehl gesuchter 32-jähriger Rumäne ins Netz. Die Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel kontrollierten auf der Bundesautobahn 17 im Bereich Breitenau einen Rumänen. Sie stellten bei der Überprüfung seiner Daten im polizeilichen Auskunftssystem fest, dass gegen den 32-Jährigen ein aktueller Strafvollstreckungshaftbefehl vorlag. Der Mann wurde bereits im letzten Jahr wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechtskräftig zu einer Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Der Strafvollstreckungshaftbefehl sah aber die Möglichkeit vor, die Haftstrafe von 30 Tagen bei Zahlung von 997 Euro zu umgehen. Von dieser Möglichkeit machte der Gesuchte noch in der Nacht Gebrauch und zahlte die Strafe, welche anschließend der Staatskasse zugeführt wird. Nach Abschluss der polizeilichen Bearbeitung konnte der Mann seine Reise fortsetzen, teilt die Bundespolizei mit. (szo)

