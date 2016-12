Bundespolizei stellt Feuerwerkskörper sicher

Polizei stellt Einbrecher auf frischer Tat Zittau. Beamte des Polizeireviers Zittau-Oberland haben in der Nacht zu Donnerstag in einem Wohnhaus an der Lindenstraße einen Einbrecher auf frischer Tat gestellt. Der 36-Jährige versuchte, mehrere Wohnungen aufzubrechen. Von dem Lärm geweckt, rief ein Bewohner die Polizei. Eine alarmierte Streife ergriff den Täter wenig später auf dem Hof des Hauses. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 1,6 Promille. Die Beamten nahmen den 36-Jährigen deutschen Staatsbürger vorläufig fest, gestohlen wurde nichts. Der Kriminaldienst des Reviers Zittau-Oberland führt die weiteren Ermittlungen.

Autofahrer stößt mit Hund zusammen Boxberg. Mittwochnachmittag ist zwischen Boxberg und Neustadt ein Auto mit einem Hund zusammengestoßen. Der 38-jährige Ford-Fahrer konnte die Kollision mit dem Haustier nicht mehr verhindern, als dieses plötzlich die Kreisstraße querte. Das Tier wurde schwer verletzt, ein Polizist erlöste es mit einem Schuss aus der Dienstwaffe von seinen Leiden. An dem Auto war 500 Euro Schaden entstanden.

Mann bemerkt Autoeinbruch zu spät und verwischt Spuren Oderwitz. In der Nacht zu Mittwoch sind Unbekannte in Oberoderwitz am Kirchweg offenbar in einen geparkten VW Passat eingebrochen. Der Eigentümer des Volkswagens bemerkte am Morgen zwar, dass der Wagen unverschlossen und das Standlicht eingeschaltet war, aber auf die Idee, dass Einbrecher am Werk gewesen waren, kam er leider zu spät. Erst als sich der Motor nicht starten ließ, schwante ihm Böses. In der Zwischenzeit hatte der Mann im Auto aufgeräumt und geputzt. Dadurch wurden jedoch wertvolle Spuren zunichte gemacht, die die Kriminalpolizei für die Ermittlungen benötigt hätte. Darum appelliert die Polizei: Wenn Sie einen Einbruch oder einen Diebstahl bemerken, betreten Sie den Tatort nach Möglichkeit bitte nicht und fassen Sie auch nichts an. Auch wenn es eine menschlich nachvollziehbare Reaktion ist, erst einmal überprüfen zu wollen, was denn geschehen ist, so erschweren Sie dadurch die Ermittlungen der Kriminalpolizei. Wenn Spuren des Täters verwischt werden, sind sie für weitere Untersuchungen in der Regel unwiederbringlich vernichtet.

Unbekannte stehlen Renault Clio Görlitz. In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte in Königshufen einen roten Renault Clio gestohlen. Der Kleinwagen mit dem Kennzeichen GR-BS 246 war an der Hussitenstraße geparkt. Den Zweitwert des zwei Jahre alten Autos bezifferte der Eigentümer mit 11000 Euro. Die Soko Kfz ermittelt, nach dem Renault wird gefahndet.

Diebe klauen VW T 5 Multivan Großschönau. In der Nacht zu Donnerstag haben Autodiebe in Waltersdorf einen VW T 5 gestohlen. Der weiße Multivan mit dem Kennzeichen GRZ-QI 20 und getönten Scheiben stand auf einem Parkplatz an der Hauptstraße. Den Zeitwert des elf Jahre alten Transporters bezifferte der Eigentümer mit 8000 Euro. Die Soko Kfz ermittelt, nach dem Bulli wird gefahndet.

Radlerin stürzt auf glatter Straße Weißwasser. Am Mittwochabend ist in der Glückauftraße eine Radlerin auf der glatten Fahrbahn hingefallen. Rettungsdienst und Polizei eilten zum Unfallort. Die 66-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Zwei Frauen bei Unfall schwer verletzt Kodersdorf. Am Mittwochnachmittag sind ein Opel und ein Subaru zusammengestoßen. An einer abknickenden Vorfahrt wollte die 57-jährige Opel-Fahrerin geradeaus in Richtung Wiesa die Kreuzung queren. Dabei stieß ihr Wagen mit dem Auto einer 29-Jährigen zusammen. Beide Frauen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und kamen zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Die Autos wurden abgeschleppt. Der Schaden bezifferte sich auf rund 4000 Euro.

Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfall Zittau. Freitagmittag, am Tag vor Heiligabend, sind am Lutherplatz in Zittau ein Mercedes und ein Opel zusammengestoßen. Die 58-jährige Mercedes-Fahrerin und der ein Jahr ältere Opel-Fahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand 5000 Euro Schaden. Da es widersprüchliche Aussagen zum Unfallhergang gibt, sucht die Polizei Zeugen: Wer hat den Zusammenstoß beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Zittau-Oberland auch telefonisch unter 03583620 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.