Bundespolizei stellt bei Görlitz Schleuser Russen wollten nach Brüssel. Jetzt sind sie in Chemnitz, um nach Polen abgeschoben zu werden.

Symbolfoto © dpa

Die Bundespolizei hat am Mittwoch und Donnerstag mehrere Schleuser festnehmen können. So ging den Beamten ein 44-jähriger Russe, der Landsleute nach Deutschland eingeschleust hatte, ins Netz. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf am Donnerstag mit. Demnach war am Mittwochmorgen eine Streife auf einen französischen Pkw aufmerksam geworden. Die Beamten folgten dem voll besetzten Fahrzeug auf der Autobahn bis nach Kodersdorf.

Während der anschließend durchgeführten Kontrolle stellten sie fest, dass dessen Fahrzeugführer versucht hatte, seine Passagiere unerkannt über die Grenze zu bringen. Bei dem Schleuser handelt es sich um einen Russen, der mit einem französischen Flüchtlingspass in Frankreich lebt. Die Geschleusten – eine 38-jährige Frau mit ihren zwei Söhnen und ihren vier Töchtern – sind ebenfalls russische Staatsangehörige und kommen aus Tschetschenien.

Die Familie, die ursprünglich nach Brüssel wollte, wurde nun nach Chemnitz gebracht. Dort werden sich die geschleusten Personen so lange untergebracht, bis sie durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nach Polen zurück geschickt werden können. Der Schleuser selbst wurde nach seiner Vernehmung entlassen.

Ein ukrainischer Schleuser ist am Donnerstagmorgen auf der Autobahn bei Zgorzelec von der deutsch-polnischen Streifengruppe festgenommen worden. Der 21-Jährige .war mit seinem polnischen Mietwagen in Richtung Grenze unterwegs. Er wollte offenbar mit zwei Russen im Alter von 36 und 26 Jahren sowie einer 27-jährigen Kirgisin und d deren vier Kindern über den Autobahngrenzübergang Ludwigsdorf nach Dresden fahren.

Auch im dritten Fall soll der Autobahngrenzübergang Ludwigsdorf eine Rolle gespielt. Über diesen reiste ein dritter Schleuser ein, der am Donnerstagvormittag am Rastplatz „Dresdner Tor“ von einer Streife der Autobahnpolizei kontrolliert wurde. Die Beamten stellten fest, dass in dem in Österreich zugelassenen Auto neben dem Fahrer, ein in Polen lebender Russe, eine 36-jährige Russin und drei russische Kinder beziehungsweise Jugendliche im Alter von sieben, 16, 17 einschleuste. Der 37-jährige Schleuser und die Geschleusten wurden in der Ludwigsdorfer Dienststelle verhört. (szo)

zur Startseite