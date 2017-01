Bundespolizei startet Großfahndung Im Landkreis fand heute ein großangelegter Fahndungstag statt. 180 Beamte kontrollierten Autofahrer und Fahrgäste auf diversen Strecken.

Die Beamten kontrollierten unter anderem Fahrzeuge am Grenzübergang in Breitenau. © Archivfoto/Norbert Millauer

Die Bundespolizei hat im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am Donnerstag einen großangelegten „Fahndungstag“ durchgeführt. Wie Sven Jendrossek, Vizechef der Inspektion Berggießhübel und Leiter des Einsatzes, sagte, seien etwa 180 Beamte im Einsatz gewesen, um zeitgleich im gesamten Zuständigkeitsbereich der Inspektion Kontrollen durchzuführen. Neben dem Schwerpunkt A 17 waren die Beamten auch an den Bundesstraßen 170 und 172 sowie im „Zwischengelände“ und in den Bahnen im Einsatz. Damit sollten eventuelle Ausweichbewegungen abseits der Autobahn erfasst werden.

Laut Jendrossek sollte der Großeinsatz vor allem dazu dienen, ein detailliertes Bild von der aktuellen Lage im Grenzverkehr zu gewinnen. „Wir wollten mal wissen: Was kommt hier rein?“ Bis zum Nachmittag gab es mehrere Festnahmen. So wurde eine Deutsche angehalten, die eine Geldstrafe wegen Betrugs von über 800 Euro nicht gezahlt hatte. Ein Albaner wurde mit Verdacht auf unerlaubte Einreise aus einem Linienbus geholt.

Ein Einsatz dieses Umfangs ist laut Inspektion eher selten. Auswärtige Einheiten der Bundespolizei, unter anderem aus Chemnitz und Dresden, unterstützten die Berggießhübler Beamten. Auch die Landespolizei und der Zoll waren an der Aktion beteiligt. Die A 17 war bis zum Nachmittag auf eine Spur verengt und sämtlicher Verkehr wurde über den Rastplatz am Breitenauer Bundespolizeiquartier geleitet. Dort kontrollierten die Beamten Papiere, Insassen und Ladung ausgewählter Fahrzeuge. Die Aktion endete gegen 16 Uhr.

