Bundespolizei sichert gestohlenes Cabrio Eine zu vorschriftsmäßige Fahrweise wurde einem 23-jährigen Polen zum Verhängnis. Am Rasthof Löbauer Wasser wurde der gestohlene Audi A5 sichergestellt.

Auf der A 4 konnte die Bundespolizei einen Autodieb stellen, der mit einem gestohlenen Audi in Richtung Grenze unterwegs war. (Symbolfoto) © dpa

Landkreis. In der Nacht auf Donnerstag konnte die Bundespolizei einen 23-jährigen Autodieb am Rasthof Löbauer Wasser stellen. Dieser war auf der A 4 in Richtung Görlitz unterwegs und fiel den Beamten laut eines Sprechers der Bundespolizeiinspektion Ebersbach dadurch auf, dass er sich mit seinem Audi A5 zu sehr an die Vorschriften hielt. Bei der Überprüfung auf dem Rasthof konnte sich der junge Pole zwar ausweisen und auch die Fahrzeugpapiere vorlegen, jedoch fehlte im Zündschloss der Pkw-Schlüssel. Die Zündvorrichtung hatte der Mann überwunden, denn er hatte das Cabrio, welches etwa 18 000 Euro wert ist, erst wenige Stunden zuvor in Halle gestohlen. Nun wird sich der Pole wegen besonders schwerem Diebstahl verantworten müssen. Die Ermittlungen dazu übernimmt die Landespolizei. (szo)

