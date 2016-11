Bundespolizei schnappt illegale Einwanderer

Blechschaden auf dem Polenzer Weg Hohnstein Auf dem Polenzer Weg in Hohnstein, kam es Mittwochmorgen zu einem Unfall zwischen einem Kia (Fahrer 52) und einem Ford (Fahrerin 42). Die beiden Beteiligten waren in entgegengesetzter Richtung unterwegs und stießen in einer unübersichtlichen Kurve zusammen. Es entstand ein Schaden von knapp 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Kleintransporter fährt Kind an Freital Als sie über die Straße gehen wollte, ist ein neunjähriges Mädchen in Freital von einem Renault angefahren wurden. Auf der Burgker Straße erwischte der Kleintransporter das Kind und verletzte es leicht. Der 39-jährige Fahrer war auf der Burgker Straße in Richtung Bannewitz unterwegs. Kurz nach der Kreuzung Albert-Schweitzer-Straße lief die Neunjährige plötzlich von links zwischen haltenden Fahrzeugen hindurch auf die Fahrbahn. Der Renaultfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Mädchen. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.