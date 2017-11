Bundespolizei schnappt Garageneinbrecher In Waltersdorf haben die Beamten in der Nacht zum Mittwoch zwei Tatverdächtige festgenommen. In Jonsdorf schlugen unterdessen erneut Täter zu.

Großschönau / Jonsdorf. In Waltersdorf hat die Bundespolizei zwei Garageneinbrecher geschnappt, die möglicherweise auch mit der Einbruchsserie im Süden des Landkreises in Zusammenhang stehen könnten.

In der Nacht zum Mittwoch sind die Diebe dort in eine Garage an der Dorfstraße eingebrochen. Die Täter durchwühlten einen dort abgestellten VW Golf. Der 56-jährige Eigentümer bemerkte die Tat und rief die Polizei. Einer Streife der Bundespolizeiinspektion Ebersbach ging das Diebesduo in unmittelbarer Tatortnähe ins Netz. Die Beamten stoppten einen Octavia mit tschechischem Kennzeichen. Sie durchsuchten das Auto und fanden Diebesgut, unter anderem die Geldbörse des Besitzers. Weiterhin fanden die Beamten im Auto mehrere Gegenstände, welche als Einbruchswerkzeuge genutzt werden können, sowie einen in Deutschland verbotenen Teleskopschlagstock.

Beamte des Polizeireviers Zittau-Oberland nahmen die beiden Tatverdächtigen im Alter von 36 und 29 Jahren vorläufig fest. Bei der Überprüfung bemerkten die Ordnungshüter, dass der Jüngere der beiden tschechischen Staatsbürger als Fahrer des Skoda nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein Drogentest deutete auch auf die Einnahme von Amphetaminen hin.

Aus dem Polizeibericht vom Mittwoch zurück 1 von 5 weiter Diebe räumen Laube aus Görlitz. Eine Gartenlaube an der Reuterstraße ist über das Wochenende in das Visier von Einbrechern gelangt. Sie drangen gewaltsam ein und stahlen ein Luftgewehr, eine Schlagbohrmaschine und einen Bandschleifer. Zugang verschafften sich die Diebe über eine Toilettentür. Den Diebstahlschaden bezifferte der Eigentümer mit 180 Euro. Kriminaltechniker sicherten Spuren und die Kriminalpolizei ermittelt. Öl auf der Fahrbahn Rietschen. Am Mittwochvormittag hat auf der B 115 bei Rietschen eine Ölspur Polizisten des Reviers Weißwasser beschäftigt. Der Schmierstoff erstreckte sich an der Panzerüberfahrt über eine Länge von über einem Kilometer. Um die Autofahrer zu warnen, stellte die Straßenmeisterei Schilder auf. Eine Reinigungsfirma beseitigte das Öl von der Fahrbahn. Erneut brechen Unbekannte in Garage ein Großschönau. Die Einbruchsserie im Süden des Landkreises reißt nicht ab: Unbekannte haben sich im Laufe des Dienstags an der Straße der Jugend Zutritt in eine Garage verschafft. Die Diebe nahmen sich vier Sommerreifen auf Alufelgen im Wert von etwa 1.200 Euro mit und verließen unerkannt den Tatort. Der Sachschaden betrug etwa 30 Euro. Beamte des Polizeireviers Zittau-Oberland sicherten Spuren. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei. Autofahrer stand unter Drogen Löbauer Wasser. Beamte der Verkehrspolizei haben am Dienstagmorgen die Drogenfahrt eines 29-jährigen polnischen Renault-Fahrers auf der A4 in Richtung Görlitz beendet. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs und des Mannes bemerkten die Polizisten Anzeichen für dessen Drogenkonsum. Ein Test verriet, dass er offenbar Amphetamine eingenommen hatte. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und untersagten dem Betroffenen die Weiterfahrt. Sollte sich der Verdacht nach einer Analyse des Blutes bestätigen, drohen dem Mann mindestens 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Zentralregister und ein Monat Fahrverbot. Die Bußgeldstelle der Landesdirektion wird sich mit der Ordnungswidrigkeit befassen. Polizisten schnappen Verurteilten Görlitz. Am Dienstagvormittag ist Polizeibeamten des örtlichen Reviers in Görlitz an der Zittauer Straße ein per Haftbefehl gesuchter Deutscher ins Netz gegangen. Gegen den 46-Jährigen lag ein Vollstreckungshaftbefehl des Amtsgerichts Görlitz vor. Den Betrag der Geldstrafe von 720 Euro und die 840 Euro Verfahrenskosten konnte der Gesuchte nicht zahlen. Die Polizisten nahmen ihn fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

In Jonsdorf sind unbekannte Täter in derselben Nacht in zwei Garagen am Kroatzbeerwinkel eingebrochen. Bei zwei weiteren Unterständen scheiterten die Einbrecher. Sie stahlen in allen Fällen nichts, verursachten aber 400 Euro Schaden.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft, ob die beiden vorläufig festgenommenen Tatverdächtigen auch für weitere Einbrüche in Garagen oder Diebstähle aus diesen verantwortlich waren. Die Polizei bedankt sich bei dem Waltersdorfer für seinen Hinweis. (SZ)

