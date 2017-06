Bundespolizei schnappt Audi-Dieb Eine Streife hat den polnischen Fahrer auf dem Rastplatz „Wiesaer Forst“ vorläufig festgenommen, denn zwei Sachen machte sie misstrauisch.

Symbolbild. © Patrick Seeger/dpa

Eine Streife der Bundespolizei hat Sonnabend, gegen 4 Uhr, einen vermutlichen Autodieb an der A4 vorläufig festgenommen. Dieser war mit einem A6 Allroad im Königshainer Autobahntunnel in Richtung Bundesgrenze unterwegs. Am Fahrzeug war ein Zwickauer Kennzeichen angebracht.

Nachdem die Beamten das Fahrzeug auf dem Autobahnrastplatz „Wiesaer Forst“ anhielten und die Fahrertür öffneten, fiel ihnen laut Bundespolizei-Sprecher Michael Engler auf, dass der Schlosszylinder auf dieser Seite fehlte. Als dann der 29-Jährige Fahrer (29 auch noch auffällig lange nach dem Fahrzeugschein suchte, nahmen sie ihn wegen des Verdachts des Diebstahls vorläufig fest. Bei ihm bestätigte ein Drogenschnelltest auch noch den Einfluss berauschender Mittel. „Ein späterer Anruf bei dem im Landkreis Zwickau wohnenden Fahrzeughalter bestätigte den Diebstahlsverdacht“, berichtet der Sprecher. Der eigentliche Eigentümer hatte zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht mitbekommen, dass sein Fahrzeug verschwunden war. Die Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen. (szo/tc)

