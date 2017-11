Bundespolizei prüft einen Umzug Nun hat auch Innenminister de Maizière bestätigt, dass das ehemalige Zoll-Gebäude an der Chopinstraße in Zittau in Frage kommt.

Noch sitzt die Bundespolizei in Rosenthal. © Matthias Weber

Der Auszug der Bundespolizei aus Rosenthal scheint nur noch eine Frage der Zeit. Nachdem bereits die Bundespolizeiinspektion in Pirna die Prüfung eines Umzugs durch die Stadt Zittau bestätigte (SZ berichtete), erklärte nun auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) in einem Antwortschreiben an den CDU-Landtagsabgeordneten Stephan Meyer, dass die Unterbringung des Bundespolizeireviers Zittau in Rosenthal unwirtschaftlich erscheint. Meyer hatte aufgrund aufkommender Gerüchte das Bundesinnenministerium um eine Klarstellung gebeten.

Deshalb prüfe nun die zuständige Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, ob ein anderes Gebäude, welches jedoch grenznah in Zittau gelegen sein soll, wirtschaftlicher ist. „Mir wurde versichert, dass ein Rückzug der Bundespolizei in unserer Region nicht vorgesehen ist“, erklärte der Landtagsabgeordnete.

Als möglicher neuer Standort ist weiterhin das Gebäude am Grenzübergang auf der Chopin-Straße 10 bis 12 im Gespräch, welches zuletzt leer stand und von der Bima verkauft werden sollte. Eine Entscheidung ist jedoch laut Dieter Romann, Präsident des Bundespolizeipräsidiums, nicht gefallen. „Ziel ist es, dass die Bundespolizei für die Bürger erreichbar ist und logistisch gut in die Fläche ausstrahlen kann.“, so Meyer weiter. (SZ)

