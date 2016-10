Bundespolizei greift mehr illegale Einwanderer auf Gegenüber den Vormonaten ist die Zahl leicht gestiegen. Immer mehr kommen aus der Russischen Föderation.

Jörn Salomon und Ina Gumpert kontrollieren die Pässe einer Familie aus Dubai. © SZ/Tobias Wolf

Dresden/Freital. Internationale Zugverbindungen und die Autobahn 4 sind für die Dresdner Bundespolizeiinspektion derzeit der Schwerpunkt bei der Einreise von illegalen Einwanderern. Im August ist die Zahl der Menschen, die ohne gültige Papiere ins Bundesgebiet kommen, leicht gestiegen, sagt Bundespolizeisprecher Holger Uhlitzsch. Insgesamt griffen die Beamten 113 Migranten ohne Visum aus 18 verschiedenen Nationen auf. Im Juli ertappten die Polizisten bei Kontrollen noch 92, im Juni waren es 75.

Die meisten illegalen Einwanderer im August stammen aus Afghanistan (34). Darunter seien auch einige Familien gewesen, so Uhlitzsch. Aus Syrien sind 20 Menschen eingereist, hauptsächlich Familien, ebenso aus der Russischen Föderation (26). Dieser Herkunftsbegriff wird für viele Staaten der ehemaligen Sowjetunion benutzt, meint aber meist Tschetschenen. Alle anderen im August illegal Eingereisten kamen aus dem Nahen Osten, Zentral- oder Nordafrika sowie vom indischen Subkontinent.

Viele der Einwanderer fallen bei Kontrollen in grenzüberschreitenden Zügen aus Tschechien und Ungarn sowie an den Dresdner Bahnhöfen auf. Die Tendenz ist derzeit leicht steigend – jedoch ist die Zahl immer noch deutlich unter der vom Jahresanfang und nicht mit der Lage im vergangenen Spätsommer zu vergleichen, sagt Uhlitzsch. Im August 2015 griffen Bundespolizisten mit 461 Menschen viermal so viele auf, wie im selben Zeitraum dieses Jahres. Im Januar und Februar 2016 waren es insgesamt 624 Migranten, von März bis Mai waren es 257 Menschen.

Wer den Bundespolizisten ins Netz geht, wird zunächst zur Inspektion auf die Schweizer Straße gebracht. Dort werden die Ertappten erkennungsdienstlich behandelt, müssen ihre Fingerabdrücke abgeben und erhalten eine Strafanzeige wegen illegalen Aufenthalts in Deutschland. Anschließend werden sie in Erstaufnahmeeinrichtungen des Freistaats gebracht.

Wetter beeinflusst Flüchtlingsstrom

Es ist eine komplexe Mischung aus klimatischen Bedingungen und der politischen Großwetterlage, die die Flüchtlingsströme lenkt oder bremst. Wann es zu einer Waffenruhe in Syrien kommt, weiß niemand, ebenso, wie sich das Verhältnis Europas zur Türkei entwickelt. Kurzfristig ist es aber doch das Wetter, das im Winter etwas Ruhe hineinbringen könnte. „Richtung Oktober, November und Dezember gehen die Zahlen erfahrungsgemäß zurück“, sagt Holger Uhlitzsch. Ein relativ neues Phänomen für die Dresdner Bundespolizeiinspektion sind die Schleusungen über die Autobahn 4 von Görlitz nach Dresden. Über diese Ost-West-Route kommen vor allem die Asylbewerber aus der Russischen Föderation.

Im Fall der A4 werden die Asylbewerber von den Schleusern nach Dresden gebracht. Bis Ende Juli haben die Bundespolizisten in 16 Fällen Ermittlungen gegen die Kriminellen aufgenommen. „Im August sind weitere fünf dazugekommen“, sagt Uhlitzsch. „In mindestens drei Fällen waren Fahrzeuge mit polnischem Kennzeichen beteiligt.“ Brachten die Schleuser die Menschen früher noch zu den beiden großen Dresdner Bahnhöfen, würden sie heute eher im Stadtgebiet abgesetzt und sich selbst überlassen.

Analog zu den stark reduzierten Flüchtlingszahlen, ist auch die Schleuserkriminalität zurückgegangen. 2015 waren 51 Fälle registriert worden, allein bis Ende September 39. Für Stadt und Freistaat bedeuten die rückläufigen Zahlen eine spürbare Entlastung. 2015 waren allein nach Sachsen knapp 70 000 Asylbewerber gekommen.

